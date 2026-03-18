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趁00922高溢價轉進0050…1天拉開近11萬差距！套利神操作實測大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人趁00922除息前湧現高溢價時果斷出清轉進0050，單日成功避開溢價收斂跌幅並賺取價差，總資產差距高達近11萬元。圖／本報資料照片
投資人趁00922除息前湧現高溢價時果斷出清轉進0050，單日成功避開溢價收斂跌幅並賺取價差，總資產差距高達近11萬元。圖／本報資料照片

有投資人持有166張國泰台灣領袖50（00922），在溢價約2.5%時選擇出清並轉進元大台灣50（0050）；僅相差一個交易日的操作下，實測結果顯示不僅成功鎖住套利空間，還進一步放大了帳上總資產。

淨值是指ETF所持有的所有資產市值，也就是ETF的「真實價值」。當ETF的市價高於其淨值時，就稱為「溢價」，代表投資人買貴了。

由於ETF具備套利機制，市價最終通常會收斂並貼近淨值，因此當溢價過高時，往往被市場視為逢高調節的時機。

由於大批投資人為了參與配息而搶著買進，大量買盤湧入導致00922在16日收盤時溢價甚至高達3.25%。

該投資人持有166張00922，便趁著這波高溢價熱潮，以30.70元果斷出清，隨後將資金轉入0050，最終買進68張

直接比較「有轉換」跟「沒轉換」，一個交易日後的總資產真實差距：

若選擇轉換到0050，因為0050股價上漲，帳面上賺了約6.8萬元。更重要的是，提早賣出讓投資人成功避開了00922後續「溢價收斂回歸淨值」的跌幅。

若選擇死抱00922不賣，雖然未來能領到約33.2萬元的配息，但股價單日大跌（除息加上溢價收斂），直接損失了約37.3萬元的價差。股息（每單位2元）跟價差相抵之後，帳面上反而倒虧了約4.1萬元。

一來一往之下，趁著溢價聰明轉換標的（+6.8萬元）與抱著00922（-4.1萬元），兩者的總資產真實差距高達約10.9萬元

補充說明實際交易細節：本次套利操作是精準抓在00922因為搶息買盤推高溢價時，於溢價約2.5%果斷賣出，而在後續買進68張0050的交割過程中，投資人有額外補投入48,050元的現金以湊滿張數。

為方便對照計算，附上相差一個交易日的股價變化：00922實際賣出價為30.70元，17日收盤跌至28.45元，下跌2.25元（包含2元配息與溢價收斂）；0050實際買進均價約為75.65元，17日收盤漲至76.65元，每股上漲約1元。

必須釐清，實測比較的數據皆為「帳上總資產」的變化，而非實際入袋的「獲利」。（股息下個月會入帳）

從結果來看，趁著溢價時機果斷轉換標的，確實優於單純領息。但這類操作仰賴對溢價與市場節奏的判斷，並非每次都能複製，仍需審慎評估進出時機。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 0050元大台灣50 溢價 套利 淨值

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