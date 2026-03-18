台達電獲外資調升目標價 台達電純度最高是這檔 ETF

台達電（2308）獲得美系券商調升目標價，基於預期400V HVDC將較先前預期更早開始貢獻營收，而800V HVDC解決方案則可能於明年後開始放量。散熱方面，多層級CDU產品組合，涵蓋機櫃與機房層級，因此，調升台達電目標價。盤面上，持有台達電比重最高的ETF是富邦旗艦50（009802），近期也正進行成分股調整，相關成分股納入和刪除變動將自3月17日交易結束後生效，亦即3月18日起生效。

據了解，美系券商預期400V HVDC將較先前預期更早開始貢獻台達營收，而800V HVDC解決方案則可能於明年後開始放量。散熱方面，多層級CDU產品組合，涵蓋機櫃與機房層級，因此，調升台達電目標價。

根據17日臺灣指數公司公告，富邦旗艦50追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除24檔，新增成分股有中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明、長榮航太、彰銀、台中銀、遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥；刪除成分股則有統一、聚陽、中砂、光寶科、智邦、友達、創見、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、國票金、中信金、景碩、玉晶光、材料*-KY、譜瑞-KY、瑞儀、樺漢、環球晶、寶成、中保科、裕融、潤泰新。

富邦旗艦50在調整過後，主要成分股變化不大，持股仍然聚焦於台達電、聯發科（2454）、鴻海（2317）與日月光投控（3711）等AI伺服器概念股。股價反應市場看好聯發科在Google TPU布局以及台達電、鴻海等輝達AI伺服器投資，富邦旗艦50透過跨產業選取動能優異的股票組成50檔股票投組。台達電自今年以來漲幅已達49.53%，富邦旗艦50目前為台達電持股比重最高ETF，若投資人持續看好AI發展，可以考慮伺機逢低布局。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，台灣2月出口已連續28個月維持正成長，並創下歷年最強2月表現，主要受惠於AI、高效能運算（HPC）與半導體需求持續擴張；同時上市櫃公司2月營收亦創同期新高，顯示企業獲利動能延續，其中AI相關供應鏈仍是目前市場最具成長性的核心族群。

本周科技產業焦點為輝達年度AI盛會GTC大會登場，市場關注AI產業最新發展。輝達預估AI晶片至2027年的訂單與營收機會將達至少1兆美元，顯示全球AI基礎設施投資仍在快速擴張，進一步強化AI需求能見度。

此外，OFC光通訊展及月底的美國衛星展亦將展開，市場關注AI伺服器、先進封裝、矽光子、CPO與高速傳輸等關鍵技術發展，相關題材有望再度吸引市場資金聚焦。在全球AI產業持續擴張與台灣半導體供應鏈競爭優勢支撐下，台股中長期基本面仍具支撐。建議投資人可採分批布局或定期定額方式，透過台股ETF逢回布局，參與AI長期成長所帶動的投資機會。

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