快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電獲外資調升目標價 台達電純度最高是這檔 ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台達電（2308）獲得美系券商調升目標價，基於預期400V HVDC將較先前預期更早開始貢獻營收，而800V HVDC解決方案則可能於明年後開始放量。散熱方面，多層級CDU產品組合，涵蓋機櫃與機房層級，因此，調升台達電目標價。盤面上，持有台達電比重最高的ETF是富邦旗艦50（009802），近期也正進行成分股調整，相關成分股納入和刪除變動將自3月17日交易結束後生效，亦即3月18日起生效。

據了解，美系券商預期400V HVDC將較先前預期更早開始貢獻台達營收，而800V HVDC解決方案則可能於明年後開始放量。散熱方面，多層級CDU產品組合，涵蓋機櫃與機房層級，因此，調升台達電目標價。

根據17日臺灣指數公司公告，富邦旗艦50追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除24檔，新增成分股有中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明、長榮航太、彰銀、台中銀遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥；刪除成分股則有統一、聚陽、中砂、光寶科、智邦、友達、創見、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、國票金、中信金、景碩、玉晶光、材料*-KY、譜瑞-KY、瑞儀、樺漢、環球晶、寶成、中保科、裕融、潤泰新。

富邦旗艦50在調整過後，主要成分股變化不大，持股仍然聚焦於台達電、聯發科（2454）、鴻海（2317）與日月光投控（3711）等AI伺服器概念股。股價反應市場看好聯發科在Google TPU布局以及台達電、鴻海等輝達AI伺服器投資，富邦旗艦50透過跨產業選取動能優異的股票組成50檔股票投組。台達電自今年以來漲幅已達49.53%，富邦旗艦50目前為台達電持股比重最高ETF，若投資人持續看好AI發展，可以考慮伺機逢低布局。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，台灣2月出口已連續28個月維持正成長，並創下歷年最強2月表現，主要受惠於AI、高效能運算（HPC）與半導體需求持續擴張；同時上市櫃公司2月營收亦創同期新高，顯示企業獲利動能延續，其中AI相關供應鏈仍是目前市場最具成長性的核心族群。

本周科技產業焦點為輝達年度AI盛會GTC大會登場，市場關注AI產業最新發展。輝達預估AI晶片至2027年的訂單與營收機會將達至少1兆美元，顯示全球AI基礎設施投資仍在快速擴張，進一步強化AI需求能見度。

此外，OFC光通訊展及月底的美國衛星展亦將展開，市場關注AI伺服器、先進封裝、矽光子、CPO與高速傳輸等關鍵技術發展，相關題材有望再度吸引市場資金聚焦。在全球AI產業持續擴張與台灣半導體供應鏈競爭優勢支撐下，台股中長期基本面仍具支撐。建議投資人可採分批布局或定期定額方式，透過台股ETF逢回布局，參與AI長期成長所帶動的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

遠東銀 台中銀 和泰車

延伸閱讀

兩檔台股ETF更換成分股 今生效

輝達GTC點火台股飆近500點…多檔主動ETF創新高 這檔單日漲幅奪冠

兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

00922今除息出現買點！輝達GTC大會吸金 法人看好多頭：買大盤參與經濟成長

相關新聞

0050分割後人氣封神！內扣費僅0.113%、0052績效狠甩大盤...10年漲幅9倍

隨著2026年春節紅包與年終獎金入帳，許多投資人正盤算新一年度的理財計畫。財經Youtuber懶錢包在最新影音中，針對台股人氣最高的五檔國民ETF進行「殘酷大PK」。 分析指出，過去十年台股處於黃金年代，電子科技股表現極其剽悍，其中富邦科技（0052）十年漲幅高達9倍，年化報酬率衝破26.14%，成為績效表現最亮眼的「超級賽亞人」。

台達電獲外資調升目標價 台達電純度最高是這檔 ETF

台達電（2308）獲得美系券商調升目標價，基於預期400V HVDC將較先前預期更早開始貢獻營收，而800V HVDC解決方案則可能於明年後開始放量。散熱方面，多層級CDU產品組合，涵蓋機櫃與機房層級，因此，調升台達電目標價。盤面上，持有台達電比重最高的ETF是富邦旗艦50（009802），近期也正進行成分股調整，相關成分股納入和刪除變動將自3月17日交易結束後生效，亦即3月18日起生效。

TEL台灣以行動支持地方創生 助台南左鎮翻轉勞動力困境

半導體設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）發揮「TEL FOR GOOD」的為善精神，支持社區發展與共創，3月初號召約90名同仁、眷屬及來自緯創軟體股份有限公司、紀陽工程有限公司、翔研科技有限公司的響應夥伴，首次前進台南左鎮公館社區，以竹工藝編織及農作物採收等實際行動支持地方創生，為左鎮注入前行的力量。

買0050不如009816？台積電佔比少20%…存股哥：長抱才是資產成長的勝率關鍵

新市值型凱基台灣TOP 50（009816）與元大台灣50（0050）之間的主要差異在於台積電的權重，前者為42.51%，後者則達63.54%。存股哥指出，長期持有才是資產成長的關鍵，強調投資者應根據個人需求選擇合適的標的。

009816隱藏成本現形！二月費用率超乎預期…Ffaarr：兩個月就逼近0050去年全年總費用

凱基台灣TOP 50（009816）二月的費用率驚人，達到0.17%，一月累計更高達0.21%。交易成本因動能換股高漲，光交易費用就達0.31%。這樣的總費用接近元大台灣50（0050）去年全年水平。

00757基本面佳卻疲軟？科技七雄估值修正中…詹璇依解析009815切入時機

科技ETF統一FANG+（00757）最近表現轉弱，雖然基本面尚佳，但市場擔憂SaaS模式及資本支出影響。詹璇依指出，這是估值修正，並建議投資人以合理價格分批佈局。新上市的大華美國MAG7+（009815）因成本優勢也可作為切入選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。