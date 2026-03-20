台股強壓美股原因曝光！詹璇依揭0052、00830、00891、00927、00935配置秘訣

財經主持人詹璇依在影音中指出，今年市場出現「台股強、美股震盪」的分歧走勢，成為投資人關注焦點。她表示，雖然AI發展敘事一致，但兩地股市表現差異，關鍵在於產業結構不同，也讓資金流向出現明顯變化。

她分析，台股此波走強的核心在於台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，且短期內難以被取代。隨著AI浪潮持續擴散，真正推動發展的核心仍是硬體與晶片需求，這也是台灣相關產業維持強勢的重要原因。

詹璇依指出，以Google推出新模型與TPU發展為例，市場預估2026年TPU出貨量將持續成長，甚至有機會在2027年達到更高水準，相關訂單最終仍回流至台灣半導體供應鏈。她認為，無論AI模型競爭結果如何，台灣在供應鏈中的角色仍具關鍵地位。

她也提到，這樣的產業結構轉變，使台灣半導體從過去偏重代工，逐步往設計與封測等高價值領域延伸，整體產業價值提升，也進一步支撐台股表現。

針對投資策略，她表示，半導體產業已從過去的電子零組件，轉變為影響未來發展的重要基礎。在選擇相關ETF時，本質上就是在決定對台積電的配置比重。她並列舉市場關注標的，包括富邦科技（0052）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）、野村臺灣新科技50（00935），以及布局美股半導體的國泰費城半導體（00830）。

她進一步說明，各檔ETF定位不同。0052台積電比重高，報酬表現與波動也相對明顯；00891在分散與成長之間取得平衡；00927強調收益與配息，並配置IC設計與封測族群；00935則偏重研發與創新公司，強調長期技術成長。

針對投資人常見的配置問題，她也提出不同風格的搭配方式：

偏積極的投資人，可考慮以0052搭配00830，布局台美半導體龍頭 較穩健者，則可選擇00891搭配00935，在兼顧台積電權重的同時，也納入創新與研發動能 若以現金流為導向，她建議可透過00927搭配00891，形成高頻配息組合，一年多數月份皆有現金流入，提升投資過程中的穩定感

最後她強調，投資半導體ETF的核心在於參與產業長期成長，而非短線操作。透過適合自身風格的配置方式與長期持有，投資人可同時掌握資本利得與配息機會，在AI與半導體趨勢中累積資產。

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