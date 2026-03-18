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TEL台灣以行動支持地方創生 助台南左鎮翻轉勞動力困境

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL台灣志工與地方長輩一同加工葛鬱金，彰顯溫暖的世代傳承與共融。圖／TEL台灣提供
TEL台灣志工與地方長輩一同加工葛鬱金，彰顯溫暖的世代傳承與共融。圖／TEL台灣提供

半導體設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）發揮「TEL FOR GOOD」的為善精神，支持社區發展與共創，3月初號召約90名同仁、眷屬及來自緯創軟體股份有限公司、紀陽工程有限公司、翔研科技有限公司的響應夥伴，首次前進台南左鎮公館社區，以竹工藝編織及農作物採收等實際行動支持地方創生，為左鎮注入前行的力量。

左鎮區人口僅四千餘人，且長期面臨勞動力流失及高齡化等挑戰，近年在地組織積極發起各項社區行動，力求翻轉小鎮面貌，舉辦年度左鎮燈會，並每季更換老街天幕裝飾，成功吸引遊客造訪。透過此次合作，TEL台灣深入在地，成為首家認養左鎮老街天幕的企業，志工與社區夥伴一同協作竹編球的編織，領略竹藝在左鎮文化中的意義，為老街天幕增添獨特豐富的色彩。

除了參與文化景觀行動外，TEL台灣的志工們也親自前往田間，協助當地居民採收左鎮特產「葛鬱金」。葛鬱金是台灣早期重要的天然太白粉原料，常用於製作傳統糕點。每年三月正值採收旺季，然隨著農村高齡化問題日益嚴重，勞動力逐漸不足，採收工作對當地長輩來說相當吃力。志工們不僅及時填補了農村短期的人力缺口，在與當地耆老進行葛鬱金加工的同時，更促進農收技巧的傳承，也讓世代間的交流更加緊密，成為年輕志工與長輩攜手發揚在地文化的新契機。

台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達表示，當企業願意走進來，其實不是單向的幫助，而是看見地方累積的能量後，選擇加入一起前行。左鎮的地方創生不只是單純的志工行動，而是象徵著TEL台灣與地方之間互助精神的實踐，也彰顯溫暖的世代傳承與共融。

這次地方創生行動並不僅僅停留於此，TEL台灣志工們用心製作的竹編球將於今年4月到6月高掛左鎮老街天幕，成為天幕裝飾的一部分，為古樸街區增添全新視覺風貌。TEL台灣期望未來藉由持續實際投入共創行動，增加大眾對社區發展的關注，讓台灣更多城鎮展現永續活力。

TEL台灣志工協助台南左鎮公舘社區地方創生，製作老街天幕需要的竹編球。圖／TEL台灣提供
TEL台灣志工協助台南左鎮公舘社區地方創生，製作老街天幕需要的竹編球。圖／TEL台灣提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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