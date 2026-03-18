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0050分割後人氣封神！內扣費僅0.113%、0052績效狠甩大盤...10年漲幅9倍

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
曾經瘋迷全台的高股息 ETF（如 00929、00940）出現受益人數下滑。台股示意圖。 記者許正宏／攝影
曾經瘋迷全台的高股息 ETF（如 00929、00940）出現受益人數下滑。台股示意圖。 記者許正宏／攝影

隨著2026年春節紅包與年終獎金入帳，許多投資人正盤算新一年度的理財計畫。財經Youtuber懶錢包在最新影音中，針對台股人氣最高的五檔國民ETF進行「殘酷大PK」。

分析指出，過去十年台股處於黃金年代，電子科技股表現極其剽悍，其中富邦科技（0052）十年漲幅高達9倍，年化報酬率衝破26.14%，成為績效表現最亮眼的「超級賽亞人」。

高股息熱度降溫 市值型與主題型靠「分割」吸金

懶錢包觀察，台股ETF人氣TOP10雖仍由高股息佔據6個席次，但熱度已出現明顯下滑。包括復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等熱門標的受益人數甚至出現「倒退嚕」現象。懶錢包分析，這與高股息家族近兩年表現相對平淡有關。

反觀市值型ETF，老大哥元大台灣50（0050）在2025年實施降費與股數分割後，人氣一飛沖天，穩坐規模與股東數冠軍。

而這兩年的「績效奇蹟」0052，則在2025年底執行「一拆七」分割，成功降低投資門檻，從小眾選擇躍升為一線高人氣標的。

五大國民ETF殘酷對決：0052奪6年冠軍 0050緊追其後

懶錢包選取0050、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）與0052進行多維度比較。

在最關鍵的報酬率PK中，0052展現了電子科技股的強大爆發力，在過去10年中拿下6個年度的冠軍；而代表權值股的0050表現雖穩定優異，卻多半只能屈居第二。

針對高股息愛好者最看重的「殖利率」，懶錢包提醒，雖然0056、00878、00919近年交出8%至10%的驚人數據，但這多半仰賴市場大好時的資本利得挹注。

她指出，台股長線合理的殖利率區間應在4.5%至6%，過度配息可能會影響股價長期的成長機會。

費用率大比拼：0050寫下台股最低成本紀錄

在成本控制上，懶錢包點出市值型ETF具備明顯優勢。0050目前的經保費合計僅約0.113%，僅次於怪物新人009816。

相比之下，高股息ETF因追求高殖利率需頻繁換股，導致週轉率與總費用率較高。懶錢包直言，三檔高股息巨無霸在2025年為投信賺進的經理費比0050多出數億元，堪稱投信的「超級搖錢樹」。

回顧過去十年，中大型電子股無疑是時代的佼佼者。懶錢包坦言，雖然無法預測下一個十年科技股是否依然閃耀，但投資是自由的。

對產業有研究的人可考慮押寶「主題型ETF」，追求超越大盤的報酬；但對於多數「懶人」朋友，則依然建議選擇全市場或與大盤高度相關的「市值型ETF」。

「不選股、不擇時，持續買進並長期持有，指數化投資適合所有人。」懶錢包強調，只有打從心底認同策略，才能在景氣循環中立於不敗之地。

◎感謝 懶錢包 Lazy Wallet 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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