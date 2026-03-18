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買0050不如009816？台積電佔比少20%…存股哥：長抱才是資產成長的勝率關鍵

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
009816與0050最大差異在於台積電佔比與配息機制，但比起糾結標的轉換，持續累積張數與長期持有才是提升資產總值的致勝關鍵。記者許正宏／攝影
009816與0050最大差異在於台積電佔比與配息機制，但比起糾結標的轉換，持續累積張數與長期持有才是提升資產總值的致勝關鍵。記者許正宏／攝影

除了有無配息之外，2月上市的新市值型凱基台灣TOP 50（009816）跟元大台灣50（0050）有什麼不同？個人認為最主要的差異還是在於台積電的比重，台積電在009816佔比42.51%，在0050佔比63.54%，也就是說台積電的漲跌影響0050較多。

009816這一設計也解決了過去對於0050持有太多台積電（2330）、買0050不如買台積電這幾個問題，而且現在價位只要10塊多好入手，加上剛上市的關係所以社群討論度是滿高的。

我個人還是傾向繼續存0050，原因是已經存了一段時間的市值型，我沒有再做轉換的打算了，且我自己喜歡配息，目前的生活型態也需要股息現金流支援，持有0050比較符合我個人的資產配置跟策略。

所以今年自己整體目標還是沒變，下半年集中火力提升0050的張數，持續提升資產總值跟現金流才是最重要的大方向，如果總值無法得到有效提升，那無論怎麼切換標的也沒有用。

撇除股市大漲，短期內你也不會因為多持有幾張009816或0050讓你的報酬跟總值突然大爆發，也不會因為你精確剖析了兩者的不同，而得到什麼驚為天人的神奇效益，最重要的還是願不願意長期持有，這才是讓你勝率大幅提升最重要的一件事。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 不配息 ETF

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