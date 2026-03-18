009816隱藏成本現形！二月費用率超乎預期…Ffaarr：兩個月就逼近0050去年全年總費用

＊原文發文時間為3月13日

剛看凱基台灣TOP 50（009816）二月的費用率出來了，光二月就0.17%了，加上一月少數日子，就0.21%了。差不多是元大台灣50（0050）去年的總費用。

主要是2月光交易費用就高達0.31%，扣掉收到的申贖費用0.15%，也還有0.16%，這樣經理費保管費很便宜也救不回來。

之前就講過總費用不是只看保管費經理費，009816的交易成本會因動能換股而較高，目前2月已比想像中還高，之後可再觀察3月分的狀況。

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