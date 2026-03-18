快訊

經典賽／不斷更新！6局下哈波敲美國第2安但法官出局 委內瑞拉2：0領先

專訪／嗆賴總統分裂國家、追殺政敵 柯文哲：我就是最礙眼的雜質

哈佛商學院也瘋大谷翔平 新教材解析「外星人」領導力

聽新聞
0:00 / 0:00

009816隱藏成本現形！二月費用率超乎預期…Ffaarr：兩個月就逼近0050去年全年總費用

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009816因動能換股導致二月交易成本攀升，累計費用率高達0.21%逼近0050去年全年總費用。記者潘俊宏／攝影
009816因動能換股導致二月交易成本攀升，累計費用率高達0.21%逼近0050去年全年總費用。記者潘俊宏／攝影

＊原文發文時間為3月13日

剛看凱基台灣TOP 50（009816）二月的費用率出來了，光二月就0.17%了，加上一月少數日子，就0.21%了。差不多是元大台灣50（0050）去年的總費用。

主要是2月光交易費用就高達0.31%，扣掉收到的申贖費用0.15%，也還有0.16%，這樣經理費保管費很便宜也救不回來。

之前就講過總費用不是只看保管費經理費，009816的交易成本會因動能換股而較高，目前2月已比想像中還高，之後可再觀察3月分的狀況。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 經理費 保管費 ETF 不配息 市值型

延伸閱讀

00918配息0.62元…100％資本利得免繳二代健保！陳重銘讚：高填息真實力

華爾街操盤手喊台積電（2330）上看3000元！網掀「多空交鋒」憂短期股價混亂

00918幾張會被課補充保費？稀飯曝光答案：安心領息都不會被課！

00757基本面佳卻疲軟？科技七雄估值修正中…詹璇依解析009815切入時機

相關新聞

買0050不如009816？台積電佔比少20%…存股哥：長抱才是資產成長的勝率關鍵

新市值型凱基台灣TOP 50（009816）與元大台灣50（0050）之間的主要差異在於台積電的權重，前者為42.51%，後者則達63.54%。存股哥指出，長期持有才是資產成長的關鍵，強調投資者應根據個人需求選擇合適的標的。

009816隱藏成本現形！二月費用率超乎預期…Ffaarr：兩個月就逼近0050去年全年總費用

凱基台灣TOP 50（009816）二月的費用率驚人，達到0.17%，一月累計更高達0.21%。交易成本因動能換股高漲，光交易費用就達0.31%。這樣的總費用接近元大台灣50（0050）去年全年水平。

00757基本面佳卻疲軟？科技七雄估值修正中…詹璇依解析009815切入時機

科技ETF統一FANG+（00757）最近表現轉弱，雖然基本面尚佳，但市場擔憂SaaS模式及資本支出影響。詹璇依指出，這是估值修正，並建議投資人以合理價格分批佈局。新上市的大華美國MAG7+（009815）因成本優勢也可作為切入選擇。

00918幾張會被課補充保費？稀飯曝光答案：安心領息都不會被課！

00918（大華優利高填息30）本期股利為每單位0.62元，單季殖利率約2.63%。因股利來源全為資本利得，此次將不會被課徵補充保費，投資人可安心領息。欲參與除息者需在18日之前購買或持有。

00918配息0.62元…100％資本利得免繳二代健保！陳重銘讚：高填息真實力

大華優利高填息30（00918）自成立以來總報酬達120.3%，年複利約27%，是台股高股息ETF中的佼佼者。3月19日將配息0.62元，且全數免稅，最後進場日為3月18日。

油價狂飆、戰爭開打...能源ETF逆勢抗跌！00899漲2.1%完勝大盤 法人：長線關注

美伊戰爭爆發以來，全球能源市場劇烈震盪，台灣能源類ETF表現亮眼，多檔產品績效明顯優於大盤。 根據CMoney最新統計，截至3月16日，FT潔淨能源ETF（00899）自美伊戰爭以來上漲2.1%，新光美國電力基建ETF（00980）漲幅達0.74%，表現均優於同期加權指數下跌4.99%的走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。