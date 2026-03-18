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00757基本面佳卻疲軟？科技七雄估值修正中…詹璇依解析009815切入時機

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
科技巨頭基本面強勁但面臨估值修正，詹璇依建議00757持有者持續定期定額勿殺低，空手者可評估低成本的009815。中央社 中央通訊社
科技巨頭基本面強勁但面臨估值修正，詹璇依建議00757持有者持續定期定額勿殺低，空手者可評估低成本的009815。中央社 中央通訊社

財經主持人詹璇依於影音中指出，近期不少投資人關注統一FANG+（00757）的表現，並詢問「00757怎麼了？還可以持有嗎？」她表示，身為科技ETF的擁護者，許多投資人對於這檔過去熱門的科技ETF近期表現轉弱，感到相當焦慮。

詹璇依觀察，2026年以來市場呈現「平行時空」現象，美股科技巨頭雖然財報與業績表現亮眼，但股價卻持續盤整，反觀台股因AI產業鏈需求強勁，台積電創高，帶動整體市場維持強勢。她指出，基本面並未轉弱，但股價與基本面出現明顯落差。

以輝達為例，詹璇依表示，其最新財報表現強勁，第四季營收年增率高達73%，資料中心業務占比突破九成，顯示全球雲端巨頭如Amazon、微軟、Google、Meta對AI基礎建設需求仍在擴張，且毛利率維持在75%以上。然而，儘管獲利持續創高，股價卻未同步反映，甚至在財報公布後兩天出現接近9%的下跌。

她進一步分析，市場對於客製化晶片（ASIC）可能分食GPU市場的疑慮，是壓抑評價的原因之一。不過她認為，AI演算法持續演進，通用型GPU仍具不可取代性，加上輝達建立完整軟體生態系，長期競爭力仍在。此外，輝達本益比已由過去70倍以上下降至約40倍，顯示正透過獲利成長消化估值，屬於健康調整。

針對00757表現轉弱，詹璇依指出，市場主要有兩大擔憂：

其一：為SaaS商業模式受到AI衝擊，市場認為企業對人力需求下降，可能影響訂閱模式

其二：則是科技巨頭資本支出持續擴張，投資人擔心回收時程不明

不過她強調，科技七雄EPS仍維持20%至30%的成長，資本支出實為建立未來競爭壁壘，並非無效燒錢。

她也提到，00757在2025年底調整成分股後，轉向更純粹的AI與資安配置，並剔除部分轉型風險較高的公司，整體結構已不同於過去。對於是否續抱，她提醒，00757並非配息型產品，而是以資本利得為主，投資人需確認自身投資目的。

在操作建議上，她強調三點：

首先，不應預測市場底部，而應以合理價格分批布局並定期定額

其次，可善用ETF再平衡機制，由制度自動調整持股

第三，若股價接近年線約100元附近，可能屬相對具吸引力區間

至於新上市的大華美國MAG7+（009815），詹璇依分析，其優勢包括費用率較低、納入台積電與ASML ADR、持股數達30檔提升分散性，以及採市值加權能集中持有強勢龍頭。相較之下，00757採等權重且僅10檔成分股，波動度相對較高。

最後她指出，若已持有00757，不建議在低檔殺出，應持續定期定額；若為空手投資人，009815因成本較低且配置完整，可作為切入美股科技股的選擇；而長期看好科技產業者，仍可續抱00757，因基本面與獲利成長趨勢未變，股價盤整屬於估值修正。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 009815大華美國MAG7+ ETF 台積電

詹璇依 基金小姐姐

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