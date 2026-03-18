00918幾張會被課補充保費？稀飯曝光答案：安心領息都不會被課！

超...級多人敲碗的大華優利高填息30（00918），幾張會被課補充保費，答案幫你整理好了！

這期確定每單位配發0.62元，以17日收盤價換算，單季殖利率大約 2.63％。

大家最關心的補充保費門檻，本期00918的股利來源，100%來自「已實現資本利得」，這一塊不會被課補充保費。

補充保費的計算基準是單筆「成分股股利所得」跟「利息所得」加總超過2萬元。（就算分成多家券商買，還是視為同一筆，拆不了哦！）

而它的股利是100%資本利得，所以不管你本期持有幾張，本期都不會被課徵補充保費的，可以安心領息了。

若想參與本期除息，最晚要在18日買進或持有，19號除息，4/14發放股利。

順便回應一下好多人問的問題：配息來自資本利得，是好事嗎？

答案其實沒有絕對，重點在於你是什麼樣的投資人。

如果你持有張數多，又不想讓股利所得堆高補充保費，或者你的綜所稅級距已經在12％以上，甚至接近12％邊緣，那這種「資本利得占比高」的配息組成，反而對你比較友善，因為真正會被算入補充保費的金額比較少。

為什麼連「接近12％」都要小心呢？

因為股利所得會併入綜所稅計算，不是只看薪資。當你的總所得已經快到下一個級距，這幾個月再多領一些股利，很可能就把自己推上更高稅率，那整體稅負反而就會變重。

但如果你的所得稅級距在5％以內，那邏輯就不一樣了。股利所得可以享有8.5％的可抵減稅額，在低稅率情況下，高股利所得的ETF反而更有優勢。

所以關鍵不是「資本利得好不好」，而是你現在在哪個稅率位置、持有多少張、現金流需求是什麼。

同一檔ETF，對不同人，答案真的會完全不同唷！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。