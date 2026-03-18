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00918配息0.62元…100％資本利得免繳二代健保！陳重銘讚：高填息真實力

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
00918本次配息0.62元為100%資本利得全額免稅，年化配息率估達10.7%，請把握3/18最後進場日。（記者曾學仁／攝影）
00918本次配息0.62元為100%資本利得全額免稅，年化配息率估達10.7%，請把握3/18最後進場日。（記者曾學仁／攝影）

恭喜大華優利高填息30（00918）的投資人，根據彭博統計至2026/2/28，00918自成立以來的含息總報酬高達120.3%，以年複利計算約為每年27%，在台股高股息ETF中表現相對亮眼。

00918為何表現如此亮眼？因為它是第一檔敢把「填息」寫進基金名稱中，高配息人人都會，但是沒有填息也只是左手換右手。00918過去11次除息後，有8次在下次除息前完成填息，填息成功比例超過7成。填息就表示股價有成長，有些甚至會漲過頭，所以00918能夠交出120.3%的總報酬率。

除了填息之外，00918也強調高股息，從過去配息紀錄來看，隨便哪四個季度的配息加起來都有超過10%。3/19即將配息0.62元，3/18為最後進場日，以17日收盤價計算的配息率為2.66%（季配息），推估的年化配息率高達10.7%。再來跟大家報告一個好消息，本次的股利組成，已實現資本利得占比：100.00%。

白話文來說，就是這次的0.62元股利是「完全免稅」，不管是所得稅還是補充保費，一毛錢都不用繳；開心喔！

提醒一下投資人，必須要在除息前一天持有，才可以領到股利。如果想要參加00918除息領股利，明天3/18是最後的進場日。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 配息 除息 股利 資本利得 補充保費

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