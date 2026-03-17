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九檔台股ETF一日填息 逾65萬投資人息利雙收

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

護國神山台積電秒填息，激勵台股昨（17）日開高走高，站回月線大關，帶動主動統一台股增長（00981A）、保德信市值動能50、富邦旗艦50等九檔台股ETF上演一日填息秀，將發出20.35億元息收，約有65.7萬投資人息利雙收。

根據CMoney統計，昨日一日填息的台股ETF有主動統一台股增長、保德信市值動能50、富邦旗艦50、凱基台灣AI50、中信成長高股息、兆豐電子高息等權、野村趨勢動能高息、富邦特選高股息30以及富邦臺灣優質高息。

值得一提的是，主動統一台股增長盤中最高至20.48元，收在20.35元，收盤也再度創下掛牌以來新高，累計今年來市價含息上漲22.81%，其餘領先加權報酬指數17.05%的還有保德信市值動能50的21.08%。

統一投信投研團隊表示，受到地緣政治不確定性影響，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，恐壓抑經濟成長及企業獲利，造成國際股市震盪，台股短線也回落整理。

但聯準會理事華勒日前已公開表示，中東衝突應屬短期事件，對長期通膨影響有限，市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。整體而言，AI需求持續增加，加上資金流動性無虞，將有助於企業營收成長，成為台股長線成長動能。

凱基台灣AI 50研究團隊表示，GTC大會讓投資人重新聚焦AI長線發展趨勢，輝達執行長黃仁勳對於AI兆元商機的發言也為市場注入信心，股市行情將回歸基本面。台股在3月歷經大幅修正後，本益比回到正一倍標準差以下，評價面也回歸合理區間。

市場預估台股今年獲利成長率將達29%，AI伺服器相關獲利成長則上修至31%、電子不含AI類股更有50%的獲利成長，建議投資人以大型科技股為核心配置首選，並搭配中小型相關概念股提升成長動能，完整布局次產業輪動契機。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，台灣2月出口連續28個月維持正成長，並創下歷年最強2月表現，主要受惠於AI、高效能運算（HPC）與半導體需求持續擴張；上市櫃公司2月營收也創同期新高，顯示企業獲利動能延續，其中，AI相關供應鏈仍是目前市場最具成長性的核心族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 護國神山 投資人

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