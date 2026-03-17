聽新聞
0:00 / 0:00

兩檔台股ETF更換成分股 今生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

3月第一波ETF換股秀上演，臺灣指數公司昨（17）日公告包含富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30等兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（18）日起生效。

富邦旗艦50追蹤台灣上市上櫃旗艦動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除24檔，其中，新增成分股有中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明、長榮航太、彰銀、台中銀、遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥。

據了解，富邦旗艦50主要持股仍然聚焦於台達電、聯發科、鴻海與日月光投控等AI伺服器概念股。市場看好聯發科在Google TPU布局以及台達電、鴻海等輝達AI伺服器投資，其中，台達電自今年以來漲幅已達49.53%，富邦旗艦50目前為台達電持股比重最高的ETF，若投資人持續看好AI發展，可以考慮逢低布局。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，其中，新增成分股有穩懋、威剛、精測、鴻勁。

此外，大型高股息的群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔ETF則是進行權重調整。

據了解，群益台灣精選高息調整過後，前三大類股維持金融股、半導體以及航運股。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，本周科技產業焦點為輝達年度AI盛會GTC大會登場，市場關注AI產業最新發展。輝達預估AI晶片至2027年的訂單與營收將至少達1兆美元，顯示全球AI基礎設施投資仍在快速擴張，進一步強化AI需求能見度，建議投資人可分批或定期定額透過台股ETF布局，參與AI長期成長所帶動的投資機會。

新光臺灣半導體30經理人詹佳峯表示，根據DIGITIMES預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高；記憶體方面，目前全球存儲產能供不應求，各家記憶體龍頭廠未來增產有限，整體記憶體短缺情況依舊，將持續至2027年；半導體設備方面，受惠先進製程需求強勁、帶旺半導體設備擴廠與升級需求增加，在長期AI需求動能看漲下，半導體設備股仍具落後補漲空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

和泰車 聯發科 成分股

延伸閱讀

輝達GTC點火台股飆近500點…多檔主動ETF創新高 這檔單日漲幅奪冠

兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

11檔 ETF 展現超人氣 低接買盤出籠 市值型、科技型受寵

輝達GTC大會開鑼！8檔台股科技、市值型ETF 受益人數飆新高

相關新聞

油價狂飆、戰爭開打...能源ETF逆勢抗跌！00899漲2.1%完勝大盤 法人：長線關注

美伊戰爭爆發以來，全球能源市場劇烈震盪，台灣能源類ETF表現亮眼，多檔產品績效明顯優於大盤。 根據CMoney最新統計，截至3月16日，FT潔淨能源ETF（00899）自美伊戰爭以來上漲2.1%，新光美國電力基建ETF（00980）漲幅達0.74%，表現均優於同期加權指數下跌4.99%的走勢。

九檔台股ETF一日填息 逾65萬投資人息利雙收

護國神山台積電秒填息，激勵台股昨（17）日開高走高，站回月線大關，帶動主動統一台股增長（00981A）、保德信市值動能50、富邦旗艦50等九檔台股ETF上演一日填息秀，將發出20.35億元息收，約有65.7萬投資人息利雙收。

兩檔台股ETF更換成分股 今生效

3月第一波ETF換股秀上演，臺灣指數公司昨（17）日公告包含富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30等兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（18）日起生效。

兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

3月第一波ETF換股潮開跑！臺灣指數公司17日公告包含富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30（00904）共計兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自3月17日交易結束後生效（亦即3月18日起生效）。

黃仁勳將AI基建規模上修至逾兆美元 這檔ETF一網打盡

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，會中輝達執行長黃仁勳釋出全新技術藍圖，並將AI基礎設施的市場規模上修至破兆美元。中國信託投信指出，AI軍備競賽已正式跨入下半場，從單一AI晶片延伸至整體的基礎設施。未來誰能掌握「算力」與「電力」，誰就擁有AI時代的絕對定價權，進而帶動半導體設備與電力能源供應鏈迎來長線的超級大循環。

00922今除息出現買點！輝達GTC大會吸金 法人看好多頭：買大盤參與經濟成長

本周開啟的NVIDIA GTC 大會(3/16-3/19) 成為全球焦點，預期輝達將再創話題，引領半導體產業持續上攻，刺激資金進行新一輪挹注。 國泰台灣領袖50(00922)經理人蘇鼎宇指出，在美股 AI 族群的強勢帶領下，與其高度連動的台股有望受此話題激勵連動衝高。 00922適逢今日(3/17)除息，除息後具備價格吸引力，加上台股長期看漲的雙重助攻下，資金熱度明顯高漲，近5個交易日的平均日成交量達4.8萬張。 00922基金經理人蘇鼎宇表示，AI技術革命帶動的生產力躍遷勢不可擋，雖與中東戰事導致通膨反彈風險升溫，但川普一向傾向速戰速決，加上美國期中選舉在即，研判應會高機率快速了結戰事。 值得一提的是，本周GTC大會正式登場，輝達黃仁勳表示，估計採用Blackwell和Vera Rubin架構的AI晶片，能夠在2027年，帶來1兆美元的商機，刺激市場資金進行新一輪挹注，在市場震盪之際，可適度善用市值型ETF，在資產配置中，聚焦具有實質獲利支撐的AI核心供應鏈，如生產HBM必備的半導體設備股和供不應求的記憶體族群，趁回檔時調整部位，承接長線較低買點。 投信業者指出，00922之所以能成

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。