兩檔台股ETF更換成分股 今生效

3月第一波ETF換股秀上演，臺灣指數公司昨（17）日公告包含富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30等兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自今（18）日起生效。

富邦旗艦50追蹤台灣上市上櫃旗艦動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除24檔，其中，新增成分股有中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明、長榮航太、彰銀、台中銀、遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥。

據了解，富邦旗艦50主要持股仍然聚焦於台達電、聯發科、鴻海與日月光投控等AI伺服器概念股。市場看好聯發科在Google TPU布局以及台達電、鴻海等輝達AI伺服器投資，其中，台達電自今年以來漲幅已達49.53%，富邦旗艦50目前為台達電持股比重最高的ETF，若投資人持續看好AI發展，可以考慮逢低布局。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各四檔，其中，新增成分股有穩懋、威剛、精測、鴻勁。

此外，大型高股息的群益台灣精選高息、復華台灣科技優息兩檔ETF則是進行權重調整。

據了解，群益台灣精選高息調整過後，前三大類股維持金融股、半導體以及航運股。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，本周科技產業焦點為輝達年度AI盛會GTC大會登場，市場關注AI產業最新發展。輝達預估AI晶片至2027年的訂單與營收將至少達1兆美元，顯示全球AI基礎設施投資仍在快速擴張，進一步強化AI需求能見度，建議投資人可分批或定期定額透過台股ETF布局，參與AI長期成長所帶動的投資機會。

新光臺灣半導體30經理人詹佳峯表示，根據DIGITIMES預估，2026年台灣晶圓代工業年營收可望突破1,700億美元，預估年增幅逼近30%，將再創歷史新高；記憶體方面，目前全球存儲產能供不應求，各家記憶體龍頭廠未來增產有限，整體記憶體短缺情況依舊，將持續至2027年；半導體設備方面，受惠先進製程需求強勁、帶旺半導體設備擴廠與升級需求增加，在長期AI需求動能看漲下，半導體設備股仍具落後補漲空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。