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輝達GTC點火台股飆近500點…多檔主動ETF創新高 這檔單日漲幅奪冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的GTC大會上釋放利多，台股17日上演慶祝行情，大盤單日狂飆近500點。圖／聯合報資料照片 徐懿萱
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的GTC大會上釋放利多，台股17日上演慶祝行情，大盤單日狂飆近500點。圖／聯合報資料照片 徐懿萱

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的GTC大會上釋放利多，台股17日上演慶祝行情，大盤單日狂飆近500點。儘管加權指數距離35,000點大關仍有一段距離，但市場資金持續重押AI相關供應鏈，帶動多檔主動台股ETF領先創下收盤新高。其中以主動中信台灣卓越（00995A）上漲2.7%居冠，主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）漲2.4%居次。

觀察今日主動台股ETF表現，在資金簇擁下，包含00981A、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優選（00994A）及00995A皆締造歷史收盤新高。

中國信託投信認為，這波強勁漲勢的核心動能，源自輝達執行長黃仁勳於GTC大會上的樂觀預期。黃仁勳預估，至2027年全球AI基礎設施的訂單規模將上修逾1兆美元。龐大的市場需求不僅為全球科技股注入強心針，更為台灣的半導體設備、先進封裝、CPO光學及晶圓代工等產業，定調了極為明確的長線樂觀展望。

00995A經理人張書廷指出，目前台股盤面上最明確的亮點，依然聚焦於AI伺服器與高效能運算（HPC）。AI產業鏈正迎來兩大質變，一是規格跳升，隨著終端應用爆發，高階運算晶片對於載板的規格、面積與層數要求皆大幅提升。二是供需好轉，近期上游關鍵原料T-glass（玻纖布）供應持續吃緊，推升了整個產業鏈的供需結構快速轉佳。

張書廷強調，全球AI硬體基礎建設目前仍處於高速建置期，這意味著高階PCB、ABF載板、散熱及電源管理等關鍵零組件的需求，在未來幾年將持續水漲船高。

面對未來盤勢，張書廷建議投資人應採取淡化指數、聚焦產業的策略。與其擔憂大盤何時收復35,000點整數關卡，不如鎖定具備實質獲利保護的趨勢產業。透過如00995A這類高度聚焦高階科技與AI供應鏈的主動型ETF，投資人可在市場震盪中省去挑選個股的煩惱，穩健布局並把握下一波科技成長的長線紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 基礎設施

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