兩檔台股ETF換股囉 00919、00929僅進行權重調整

3月第一波ETF換股潮開跑！臺灣指數公司17日公告包含富邦旗艦50（009802）、新光臺灣半導體30（00904）共計兩檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自3月17日交易結束後生效（亦即3月18日起生效）。

此外，大型高股息的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）兩檔ETF則是進行權重調整。

富邦旗艦50追蹤臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除24檔，新增成分股有中興電、中鋼、和泰車、聯強、宏碁、華碩、京元電子、櫻花建、長榮、陽明海運、長榮航太、彰銀、台中銀、遠東銀、統一證、潤泰全、大立光、文曄、精材、大聯大、新應材、和碩、矽格、藥華藥；刪除成分股則有統一、聚陽、中砂、光寶科、智邦、友達、創見、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、國票金、中信金、景碩、玉晶光、材料*-KY、譜瑞-KY、瑞儀、樺漢、環球晶、寶成、中保科、裕融、潤泰新。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增成分股有穩懋、威剛、精測、鴻勁；刪除成分股則有新應材、中美晶、達發、愛普*。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。