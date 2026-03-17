黃仁勳將AI基建規模上修至逾兆美元 這檔ETF一網打盡

輝達（NVIDIA）GTC大會登場，會中輝達執行長黃仁勳釋出全新技術藍圖，並將AI基礎設施的市場規模上修至破兆美元。中國信託投信指出，AI軍備競賽已正式跨入下半場，從單一AI晶片延伸至整體的基礎設施。未來誰能掌握「算力」與「電力」，誰就擁有AI時代的絕對定價權，進而帶動半導體設備與電力能源供應鏈迎來長線的超級大循環。

中國信託投信經理人許家瑜分析，本次GTC大會最大的亮點之一，在於輝達明確揭示推論（Inference）算力需求的爆發才剛剛開始。全新Rubin GPU與Groq LPU的聯合推論架構，不僅將每兆瓦吞吐量大幅推升35倍，更讓每Token成本降至原本的十分之一。目前包含Anthropic、OpenAI、Meta等國際巨頭皆已陸續採用新一代平台。

更值得注意的是，AI的應用型態正發生質變。許家瑜指出，AI已從單純的聊天機器人，進化為能自主執行與協作的「代理式AI（Agentic AI）」。這類AI需要24小時持續運行與推論思考，將消耗驚人的Token與推論算力。

根據黃仁勳預估，至2027年，AI基礎設施訂單規模將上修逾1兆美元。許家瑜認為，在龐大的市場需求驅動下，這對台灣的半導體設備、先進封裝、CPO光學及晶圓代工產業而言，是極為明確的長線樂觀展望。

算力狂飆的背後，最大的隱憂來自於電力。中國信託投信經理人施絜心表示，目前AI數據中心（AIDC）面臨的最大瓶頸並非發電量不足，而是電網布建速度過慢。據統計，全美併網申請排隊時間已長達三至五年，這種「電力交付延遲」正迫使雲端服務商（CSP）與AIDC業者改變策略。

此外，考量到美國推行能源自主政策，若AIDC大量抽取傳統電網資源，恐將大幅推升本土民生電價。施絜心預期，未來監管機構極可能大幅限制AIDC接入傳統電網的比例。

在此趨勢下，中國信託投信認為，自備電源將從過去的加分項目，轉變為AIDC的標配門檻。業者必須轉向離網供電，天然氣渦輪機、燃料電池、大型儲能系統等自主發電與重電設備題材，將迎來強勁的剛性需求，成為市場關注的新焦點。

中國信託投信總結，從GTC大會的技術亮點、客戶採用率，到擴大至車廠與UBER的自動駕駛合作，皆印證了AI發展毫無放緩跡象。投資人應跳脫過去只看單一AI晶片的思維。由於代理式AI建設周期才剛啟動，AI工廠的建置將全面拉動整條硬體供應鏈，未來市場的投資主軸將圍繞在半導體設備、算力、電力三位一體的基礎建設上，建議投資人可循此脈絡，提前布局AI下半場的兆元商機。其中，將於4月初展開募集的中信美國數據中心及電力ETF（009819），鎖定「算力」與「電力」兩大主題，聚焦AI軍備競賽中最關鍵的基礎設施環節，並結合既有半導體與儲能ETF，可協助投資人打造完整的AI投資布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。