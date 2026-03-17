快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」 不甩川普報復警告

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

00922今除息出現買點！輝達GTC大會吸金 法人看好多頭：買大盤參與經濟成長

聯合新聞網／ 綜合報導
00922今日除息。台股示意圖／聯合報系資料照
00922今日除息。台股示意圖／聯合報系資料照

本周開啟的NVIDIA GTC 大會（3/16-3/19）成為全球焦點，預期輝達將再創話題，引領半導體產業持續上攻，刺激資金進行新一輪挹注。

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇指出，在美股 AI 族群的強勢帶領下，與其高度連動的台股有望受此話題激勵連動衝高。

00922適逢今日（3/17）除息，除息後具備價格吸引力，加上台股長期看漲的雙重助攻下，資金熱度明顯高漲，近5個交易日的平均日成交量達4.8萬張。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，AI技術革命帶動的生產力躍遷勢不可擋，雖與中東戰事導致通膨反彈風險升溫，但川普一向傾向速戰速決，加上美國期中選舉在即，研判應會高機率快速了結戰事。

值得一提的是，本周GTC大會正式登場，輝達黃仁勳表示，估計採用Blackwell和Vera Rubin架構的AI晶片，能夠在2027年，帶來1兆美元的商機，刺激市場資金進行新一輪挹注，在市場震盪之際，可適度善用市值型ETF，在資產配置中，聚焦具有實質獲利支撐的AI核心供應鏈，如生產HBM必備的半導體設備股和供不應求的記憶體族群，趁回檔時調整部位，承接長線較低買點。

投信業者指出，00922之所以能成為市場焦點，核心在於其精準的選股策略，該基金追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，不僅考量企業市值規模，更前瞻性地納入「低碳轉型分數」與「獲利能力」作為篩選基準。

相較於傳統市值型ETF，00922能剔除低碳轉型競爭力低的企業，選出真正具備國際競爭力的台股優質企業，成分股涵蓋半導體、AI伺服器供應鏈與金融權值股，包含台積電、台達電、聯發科、鴻海、廣達等，近八成都是半導體電子類股。

在AI基礎建設需求爆發的背景下，隨著輝達GTC年度大會盛大開幕，這些領袖級企業不僅具備強大的護城河，更直接受惠於輝達生態系的擴張，為ETF灌注長期爆發動能。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，台灣經濟展現出強勁韌性。國發會主委葉俊顯日前指出，受惠全球 AI 大廠大幅調升資本支出，帶動台灣出口暢旺且產業外溢效應顯著，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的7.71%，甚至不排除優於預期。

且台灣出口已連續28個月正成長，2月出口金額498億美元更創下歷年同月最高紀錄，有望寫下史上最佳第一季。

在國家經濟成長動能轉強之際，投資市值型ETF00922等同參與台灣「經濟紅利」的黃金發展期。

目前 00922 除息後股價不到30元（截至3/17），處於3月以來相對低點，已吸引投資人踴躍加碼布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

鴻海財報／2025年 EPS 13.61元、獲利1,893億元創新高 2026將強勁成長

大跌時可以撿0056？專家點「先看買進理由」：若為高殖利率可以緩緩

這麼多人棄息？ 台積電最後一盤爆5,461張賣單 收1,845元、市值47.8兆

相關新聞

00922今除息出現買點！輝達GTC大會吸金 法人看好多頭：買大盤參與經濟成長

本周開啟的NVIDIA GTC 大會(3/16-3/19) 成為全球焦點，預期輝達將再創話題，引領半導體產業持續上攻，刺激資金進行新一輪挹注。 國泰台灣領袖50(00922)經理人蘇鼎宇指出，在美股 AI 族群的強勢帶領下，與其高度連動的台股有望受此話題激勵連動衝高。 00922適逢今日(3/17)除息，除息後具備價格吸引力，加上台股長期看漲的雙重助攻下，資金熱度明顯高漲，近5個交易日的平均日成交量達4.8萬張。 00922基金經理人蘇鼎宇表示，AI技術革命帶動的生產力躍遷勢不可擋，雖與中東戰事導致通膨反彈風險升溫，但川普一向傾向速戰速決，加上美國期中選舉在即，研判應會高機率快速了結戰事。 值得一提的是，本周GTC大會正式登場，輝達黃仁勳表示，估計採用Blackwell和Vera Rubin架構的AI晶片，能夠在2027年，帶來1兆美元的商機，刺激市場資金進行新一輪挹注，在市場震盪之際，可適度善用市值型ETF，在資產配置中，聚焦具有實質獲利支撐的AI核心供應鏈，如生產HBM必備的半導體設備股和供不應求的記憶體族群，趁回檔時調整部位，承接長線較低買點。 投信業者指出，00922之所以能成

油價狂飆、戰爭開打...能源ETF逆勢抗跌！00899漲2.1%完勝大盤 法人：長線關注

美伊戰爭爆發以來，全球能源市場劇烈震盪，台灣能源類ETF表現亮眼，多檔產品績效明顯優於大盤。 根據CMoney最新統計，截至3月16日，FT潔淨能源ETF（00899）自美伊戰爭以來上漲2.1%，新光美國電力基建ETF（00980）漲幅達0.74%，表現均優於同期加權指數下跌4.99%的走勢。

貸款185萬加碼0050或00713？網一面倒推它：長期報酬率更高

股市持續震盪，一名PTT網友近日發文表示，自己趁大盤回檔期間申辦信貸，原本打算等更低點再進場，不過等到手續完成後，市場看來已未再明顯下探，因此開始思考該將資金投入0050還是00713。他在文中列出貸款條件、手上持股與每月還款壓力，並分析若買00713可用較高配息減輕現金流負擔，若買0050則需自行多補一些現金。貼文一出，引發網友熱議，討論焦點集中在「借信貸投資是否妥當」、「高股息ETF能否作為穩健選擇」，以及0050與00713在報酬與波動間的取捨。

台股回檔逾2,000點 逾2,000億元資金無畏中東戰火、積極上車這些ETF

中東戰事引爆，3月來台股拉回超過2,000點，截至16日下跌2,071點，收33,342點，月線未能收復，不過，仍有超過2,000億元、高達2,228億元資金買盤無畏中東戰火，積極透過ETF卡位台股中長期成長契機，包含元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP 50（009816）等ETF。

卡位了嗎？不畏中東戰事 3月有4萬人危機入市海外股票ETF

美以聯軍自2月底空襲伊朗以來，衝突已延續超過半個月，在戰火尚未平息、局勢緊張下，國際油價的劇烈波動更牽動全球主要股市表現，3月以來主要股市全數走低。不過，美以伊爆發衝突至今，海外股票ETF（指數型股票基金）總受益人數增加將近4萬入。

主動ETF配息王00981A 開盤秒填息 漲逾3%跑贏台積電

「主動式ETF配息王」主動統一台股增長（00981A）17日首次除息，每股配息0.41元，開盤展現強大爆發力，跳空開高20.27元，不僅上演「秒填息」大秀，早盤漲幅更一舉突破3%，最高一度衝到20.46元，走勢剽悍大幅跑贏護國神山台積電（2330）與大盤指數，33.8萬名股東息利雙收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。