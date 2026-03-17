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卡位了嗎？不畏中東戰事 3月有4萬人危機入市海外股票ETF

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
地緣政治不確定性籠罩，但也有投資人選擇於當前市況下危機入市。圖/本報資料照片
地緣政治不確定性籠罩，但也有投資人選擇於當前市況下危機入市。圖/本報資料照片

美以聯軍自2月底空襲伊朗以來，衝突已延續超過半個月，在戰火尚未平息、局勢緊張下，國際油價的劇烈波動更牽動全球主要股市表現，3月以來主要股市全數走低。不過，美以伊爆發衝突至今，海外股票ETF（指數型股票基金）總受益人數增加將近4萬入。

法人統計，3月美以伊開打以來，海外股票ETF總受益人數增加3萬9660人，來到198萬3462人，當中以美國股票ETF與全球股票ETF人數增加最多，分別近1萬3165人和1萬7194人，其中美股ETF持續是海外股票ETF中最受青睞的類型，目前該類型ETF總受益人數為95萬3169人。

法人分析，儘管地緣政治不確定性籠罩，但在全球經濟展現韌性，各區域仍持續有產業需求增長與利多政策持續發酵中，不少投資人選擇於當前市況震盪之際危機入市，透過海外股票ETF卡位後市行情。

財富管理專家表示，近年來ETF受到投資大眾青睞，不僅是台股ETF受益人數與規模節節攀升，也有愈來愈多投資人透過海外股票ETF來掌握國際股市行情，其中美股因是全球最大、流動性最佳的股市，加上投資題材豐富，成為投資人的首選。

美股雖然走勢震盪，但在全球股市中仍跌幅仍相對較輕，考量美國基本面與企業獲利面仍表現持穩，且從經驗來看，地緣政治衝突對美股影響多為短暫，相關ETF因此也吸引投資者趁勢卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 國際油價 地緣政治

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