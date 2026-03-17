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油價狂飆、戰爭開打...能源ETF逆勢抗跌！00899漲2.1%完勝大盤 法人：長線關注

聯合新聞網／ 綜合報導
在台股加權指數受戰爭恐慌重挫 4.99% 之際，能源相關 ETF 展現強大的防禦性。台股示意圖。 記者許正宏／攝影
在台股加權指數受戰爭恐慌重挫 4.99% 之際，能源相關 ETF 展現強大的防禦性。台股示意圖。 記者許正宏／攝影

美伊戰爭爆發以來，全球能源市場劇烈震盪，台灣能源類ETF表現亮眼，多檔產品績效明顯優於大盤。

根據CMoney最新統計，截至3月16日，FT潔淨能源ETF（00899）自美伊戰爭以來上漲2.1%，新光美國電力基建ETF（00980）漲幅達0.74%，表現均優於同期加權指數下跌4.99%的走勢。

石油價格飆漲 能源剛需凸顯投資價值

美伊戰爭爆發後，國際油價持續攀升，布蘭特原油與紐約期油一度突破每桶119美元關卡。

市場分析師指出，戰爭的不確定性雖然難以預測，但可以確定的是將大幅提高化石燃料開採與運輸成本，能源作為經濟發展的剛性需求，無論是傳統化石燃料或新興潔淨能源，都將受惠於供需失衡帶來的價格上漲動能。

各國近期更加重視能源安全與供應鏈韌性，菲律賓與加拿大正探討關鍵礦產合作協議，強化新能源產業所需的原物料供應；澳洲政府也宣布加大對鋰礦開採的投資，以滿足全球電動車和儲能系統需求。

科技巨頭對潔淨能源的需求更是推升產業發展的重要動力，Alphabet等企業響應白宮倡議，承諾為下一代資料中心提供潔淨能源，AI技術快速發展帶來的龐大電力需求，為能源產業創造新的成長契機。

美國潔淨能源龍頭NextEra Energy最新財報顯示，營收較去年同期成長20.7%，反映市場對再生能源產品的強勁需求。

觀察台灣能源類ETF表現，FT潔淨能源ETF收盤價23.39元，領漲能源板塊；新光美國電力基建ETF報15.01元，受惠於美國基礎建設投資熱潮。

相對而言，富邦ESG綠色電力ETF（00920）和中信電池及儲能ETF（00902）分別下跌3.11%和4.37%，但跌幅仍小於大盤。

代號股票名稱收盤價(元)美伊戰爭以來績效
00899FT潔淨能源23.392.1%
009805新光美國電力基建15.010.74%
00920富邦ESG綠色電力20.89-3.11%
00902中信電池及儲能14.24-4.37%
TWA00加權指數33342.51-4.99%

資料來源：CMoney (2026.03.16)

市場展望：地緣風險下的能源投資機會

法人分析，美伊戰爭雖然增加市場不確定性，但同時凸顯能源安全的重要性，預期將加速各國推動能源轉型政策，投資人可關注具備長期成長動能的潔淨能源、電力基建等相關ETF，惟仍需留意地緣政治風險對短期股價波動的影響。

隨著全球淨零轉型趨勢不變，加上戰爭推升的能源價格支撐，能源類ETF有望在動盪市況中展現相對抗跌特性，成為投資組合中重要的避險配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 00902中信電池及儲能 00980T平衡凱基美國TOP

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