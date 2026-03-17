震盪凸顯主動魅力 00981A 取得台股 ETF 前十強門票

中東戰火延燒，截至16日，3月來台股拉回2,071點，收33,342點，月線未能收復，不過，資金趁亂世卡位也更聚焦在抗震力，而主動式ETF具備經理人依據市況靈活調整持股的優勢，其中，主動統一台股增長（00981A）3月逆勢漲0.35%，表現亮眼，在買盤湧、淨值穩雙力支撐下，最新以834.29億元之姿進入台股ETF第十大之列。

根據CMoney統計至昨日，台股ETF規模前十大出現洗牌，以類型區分，高股息型目前仍是大宗，一共入列有五檔，一般市場指數型以及主題型都各有兩檔、主動式則有一檔。

台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的13,455.6億元、元大高股息5,351.16億元、國泰永續高股息4,498.14億元、群益台灣精選高息4,402.59億元、富邦台50的3,258.83億元、元大台灣高息低波1,199.24億元、復華台灣科技優息1,161.18億元、富邦科技1,105.49億元、國泰台灣科技龍頭876.91億元、主動統一台股增長834.29億元。

規模前十大的台股ETF中，3月來淨申購超過百億元的有元大台灣50的1,054.4億元、群益台灣精選高息387.88億元、主動統一台股增長168.78億元、富邦科技103.75億元。

觀察台股ETF的3月來市價漲跌表現，共有七檔逆勢收紅，依序為富邦臺灣加權反1的6.24%、元大台灣50反1的6.11%、國泰臺灣加權反1的5.99%、群益臺灣加權反1的5.26%、元大富櫃50的2.42%、主動群益科技創新0.62%、主動統一台股增長0.35%。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。