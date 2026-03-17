快訊

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者

經典賽／6局下義大利滿壘被三振！委內瑞拉1：2義大利

川普拒絕與伊朗談判原因曝光！伊外長被爆主動找白宮特使談停火

聽新聞
0:00 / 0:00

震盪凸顯主動魅力 00981A 取得台股 ETF 前十強門票

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股ETF規模前十大。資料來源：CMoney 統計至3/16 高瑜君／製表
台股ETF規模前十大。資料來源：CMoney 統計至3/16 高瑜君／製表

中東戰火延燒，截至16日，3月來台股拉回2,071點，收33,342點，月線未能收復，不過，資金趁亂世卡位也更聚焦在抗震力，而主動式ETF具備經理人依據市況靈活調整持股的優勢，其中，主動統一台股增長（00981A）3月逆勢漲0.35%，表現亮眼，在買盤湧、淨值穩雙力支撐下，最新以834.29億元之姿進入台股ETF第十大之列。

根據CMoney統計至昨日，台股ETF規模前十大出現洗牌，以類型區分，高股息型目前仍是大宗，一共入列有五檔，一般市場指數型以及主題型都各有兩檔、主動式則有一檔。

台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的13,455.6億元、元大高股息5,351.16億元、國泰永續高股息4,498.14億元、群益台灣精選高息4,402.59億元、富邦台50的3,258.83億元、元大台灣高息低波1,199.24億元、復華台灣科技優息1,161.18億元、富邦科技1,105.49億元、國泰台灣科技龍頭876.91億元、主動統一台股增長834.29億元。

規模前十大的台股ETF中，3月來淨申購超過百億元的有元大台灣50的1,054.4億元、群益台灣精選高息387.88億元、主動統一台股增長168.78億元、富邦科技103.75億元。

觀察台股ETF的3月來市價漲跌表現，共有七檔逆勢收紅，依序為富邦臺灣加權反1的6.24%、元大台灣50反1的6.11%、國泰臺灣加權反1的5.99%、群益臺灣加權反1的5.26%、元大富櫃50的2.42%、主動群益科技創新0.62%、主動統一台股增長0.35%。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 主動式 元大

延伸閱讀

四檔 ETF 收盤價創高

11檔 ETF 展現超人氣 低接買盤出籠 市值型、科技型受寵

5檔海外主動式ETF今年股價大車拚 00988A奪績效、人氣王雙料冠軍

主動式ETF添新秀 00403A 將於4月22日起開募

相關新聞

貸款185萬加碼0050或00713？網一面倒推它：長期報酬率更高

股市持續震盪，一名PTT網友近日發文表示，自己趁大盤回檔期間申辦信貸，原本打算等更低點再進場，不過等到手續完成後，市場看來已未再明顯下探，因此開始思考該將資金投入0050還是00713。他在文中列出貸款條件、手上持股與每月還款壓力，並分析若買00713可用較高配息減輕現金流負擔，若買0050則需自行多補一些現金。貼文一出，引發網友熱議，討論焦點集中在「借信貸投資是否妥當」、「高股息ETF能否作為穩健選擇」，以及0050與00713在報酬與波動間的取捨。

台股回檔逾2,000點 逾2,000億元資金無畏中東戰火、積極上車這些ETF

中東戰事引爆，3月來台股拉回超過2,000點，截至16日下跌2,071點，收33,342點，月線未能收復，不過，仍有超過2,000億元、高達2,228億元資金買盤無畏中東戰火，積極透過ETF卡位台股中長期成長契機，包含元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣TOP 50（009816）等ETF。

海外股ETF買氣增！3月來受益人增逾3.9萬人 美股、全球型受青睞

美以聯軍自2月底空襲伊朗以來，衝突已延續超過半個月，在戰火尚未平息、局勢緊張下，國際油價的劇烈波動更牽動全球主要股市表現，三月以來主要股市全數走低。儘管地緣政治不確定性籠罩，但在全球經濟展現韌性，各區域仍持續有產業需求增長與利多政策持續發酵中，不少投資人選擇於當前市況震盪之際危機入市，透過海外股票ETF卡位後市行情。

0050、009816怎麼選？杉本揭「混搭攻略」：一爆發力強、 另一分散風險

隨著台股站穩高點，市值型ETF（指數股票型基金）再度成為存股族關注的焦點。財經YOUTUBER杉本發布影音，深度剖析了兩大市場代表——老牌龍頭元大台灣50（0050）與2026年新掛牌的凱基臺灣TOP50（009816）。 兩者雖同樣鎖定台股前50大企業，但在選股邏輯、內扣費用及建倉位置上卻有顯著差異，成為投資人資產配置時的關鍵考量。

3月以來海外股 ETF受益人增逾3.9萬人 美股、全球型受青睞

美以聯軍自2月底空襲伊朗以來，衝突已延續超過半個月，在戰火尚未平息、國際油價的劇烈波動更牽動全球主要股市表現，3月以來主要股市全數走低。然儘管地緣政治不確定性籠罩，但在全球經濟展現韌性，各區域仍持續有產業需求增長與利多政策持續發酵中，不少投資人選擇於當前市況震盪之際危機入市，透過海外股票ETF卡位後市行情。

四檔 ETF 收盤價創高

受到中東戰火不確定性影響，全球主要股市持續震盪其中，台股昨（16）日尾盤遇到調節賣壓，終場由紅翻黑，不過中小型、主動式ETF反而表現亮眼，其中，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新以及元大富櫃50等ETF收盤價仍領先大盤，改寫掛牌以來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。