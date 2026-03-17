0050、009816怎麼選？杉本揭「混搭攻略」：一爆發力強、 另一分散風險

隨著台股站穩高點，市值型ETF（指數股票型基金）再度成為存股族關注的焦點。財經YOUTUBER杉本發布影音，深度剖析了兩大市場代表——老牌龍頭元大台灣50（0050）與2026年新掛牌的凱基臺灣TOP50（009816）。

兩者雖同樣鎖定台股前50大企業，但在選股邏輯、內扣費用及建倉位置上卻有顯著差異，成為投資人資產配置時的關鍵考量。

選股邏輯大不同：純粹市值vs.品質優化

杉本指出，0050與009816最大的差異在於「篩選機制」。

0050採取的邏輯是「市場就是答案」，完全依照市值排名挑選前50大公司，不加入任何基本面條件，邏輯單純且透明，高度貼近台股大盤走勢。

相較之下，009816則在大型股的基礎上加入了「品質篩選」。除了市值門檻，還納入ROE（股東權益報酬率）、獲利能力及營收盈餘穩定性等指標。

換言之，009816不僅看公司「大不大」，更在乎體質「好不好」。

此外，為避免單一權值股過度左右淨值，009816透過調整加權方式，將台積電比重壓低至約42%，遠低於0050的64%，藉此分散單一公司波動帶來的風險。

建倉位置與歷史驗證：低單價不等於低風險

在投資門檻方面，0050目前每張成本約18萬元，而009816僅約1萬多元，對小資族分批佈局極具吸引力。然而，杉本特別提醒：「低單價不代表低風險。」

0050成立於2003年，已歷經超過20年的多次牛熊市循環，歷史驗證完整，屬於成熟型標的。

而009816成立於2026年，正值台股相對高點建倉，初始成本區間偏高。

杉本直言，新ETF若未經歷過完整的景氣循環考驗，在市場進入修正期時，可能會面臨較大的短期淨值壓力。投資人需自問：「若淨值跌落30%，心態是否扛得住？是否有資金持續加碼？」

費率與配息：累積型vs.現金流

內扣費用也是長期獲利的隱形殺手。

0050的內扣費用約為0.14%，而009816則降至0.097%。雖然差距細微，但在長期複利效應下，低費用率的009816具備一定優勢。

在收益分配上，0050採半年配息，兼顧資本成長與投資人的現金流需求；009816則採「不配息、再投資」的累積型設計，強調將所有收益滾入資本，適合追求複利最大化的長期投資者。

實戰成績：時間與趨勢的力量

杉本分享自身持股狀況，0050持有11張，平均成本166.13元，目前報酬率約22.5%，展現了長期隨大盤成長的噴發力。

009816則持有60張，成本10.76元，報酬率為6.53%。他認為，0050如同「單一核心驅動」，波動與半導體循環密切，上漲時爆發力強；009816則屬「多核心驅動」，波動感受較為平均。

對於想要進場的股友，杉本建議可採取「混搭策略」。

例如6比4配置，保留0050的市場代表性，同時透過009816分散權重風險；若追求穩定，則可採5比5平衡配置。理解不同ETF的結構與風險來源，才是能在市場起伏中安心持有的關鍵。

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