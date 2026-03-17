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3月以來海外股 ETF受益人增逾3.9萬人 美股、全球型受青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各類型海外股票ETF總受益人數與3月以來人數增減。(資料來源：CMoney)
各類型海外股票ETF總受益人數與3月以來人數增減。(資料來源：CMoney)

美以聯軍自2月底空襲伊朗以來，衝突已延續超過半個月，在戰火尚未平息、國際油價的劇烈波動更牽動全球主要股市表現，3月以來主要股市全數走低。然儘管地緣政治不確定性籠罩，但在全球經濟展現韌性，各區域仍持續有產業需求增長與利多政策持續發酵中，不少投資人選擇於當前市況震盪之際危機入市，透過海外股票ETF卡位後市行情。

觀察3月以來，即美以伊爆發衝突至今，海外股票ETF總受益人數增加39,660人，來到1,983,462人，當中以美國股票ETF與全球股票ETF人數增加最多，分別近13,165人和17,194人，其中美股ETF持續是海外股票ETF中最受青睞的類型，目前該類型ETF總受益人數為953,169人。

財富管理專家表示，近年來ETF受到投資大眾青睞，不僅是台股ETF受益人數與規模節節攀升，也有越來越多投資人透過海外股票ETF來掌握國際股市行情，其中，美股因是全球最大、流動性最佳的股市，加上投資題材豐富，成為投資人的首選。值此地緣政治動盪期間，美股雖走勢震盪，但於全球股市中仍跌幅仍相對較輕，在考量美國基本面與企業獲利面仍表現持穩，且過往來看，地緣政治衝突對美股影響多為短暫，故連帶相關ETF也吸引投資者趁勢卡位。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期受到地緣政治雜音干擾，令美股波動加劇。不過整體來看，美股基於經濟與企業獲利強韌，仍有助於支撐股市表現，另一方面，因美股投資題材多元，市場廣度大，資金於各類股間輪動配置，也更加突顯主動式靈活操作的重要性，投資人不妨善用主動式美股ETF來參與，更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國際油價 投資人 受益人數

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