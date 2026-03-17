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11檔 ETF 展現超人氣 低接買盤出籠 市值型、科技型受寵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股在中東戰火下，上周五（13日）跌破月線支撐。聯合報系資料照
台股在中東戰火下，上周五（13日）跌破月線支撐。聯合報系資料照

3月來受地緣政治衝突影響，台股出現今年來最劇烈修正行情，加權指數高低震盪一度達4,000點。然觀察台股ETF受益人數變化，市場資金逢低進場的跡象明顯，顯示投資人對台股中長期表現仍具信心。

根據集保結算所統計，截至3月13日台股ETF總受益人數已達約1,357萬人，再創歷史新高，3月來增加逾91萬人。其中，共有11檔ETF受益人數增加超過萬人，包含凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50、群益台灣精選高息、主動統一台股增長、富邦科技、國泰台灣領袖50、元大台灣50正2、元大高股息、國泰永續高股息、主動復華未來50及富邦台50等。資金仍集中於市值型與科技型ETF，顯示投資人持續看好台股核心產業。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，金融體系資金並未出現明顯收縮，在流動性仍充裕的背景下，全球風險資產的長線多頭架構仍具支撐。台灣經濟與企業營運動能仍展現韌性，2月出口已連續28個月維持正成長，同時上市櫃公司2月營收也創同期新高，顯示企業獲利動能延續。本周科技產業重要展會陸續登場，包括輝達GTC大會、OFC光通訊展及3月底美國衛星展，市場關注AI伺服器、先進封裝、矽光子、CPO與高速傳輸等關鍵技術發展，相關題材有望吸引市場資金聚焦。

洪珮甄指出，目前台股處於基本面支撐仍在、短期消息面干擾的整理階段。在全球AI產業持續擴張與半導體台鏈競爭優勢支撐下，台股中長期展望偏正向。投資人可分批或定期定額，透過台股ETF逢回布局，掌握AI長期成長帶動的投資機會。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，美伊衝突未見趨緩，油價於每桶100美元區間震盪，美國總統川普未明確表達戰爭時間表與其開戰目的，市場不確定性增加。然而，投資人了解短期波動與長期趨勢的不同，市場買氣反映「逢回皆是買點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 投資人 受益人數

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油價飆漲、股市震盪 貝萊德：主動式投等債ETF料成避震利器

中東爆發衝突推高能源價格，也使全球金融市場波動加劇。貝萊德投信指出，在地緣政治風險升高、股市處於高檔震盪之際，投資等級債過去在多次市場回檔期間抗跌力道較佳。也因此，貝萊德投信推出主動式投資等級債ETF，回應當前市場環境需求。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）3月16日正式募集，透過主動式管理策略，協助投資人在市場震盪環境中強化資產配置防禦力。

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自從美伊戰事在2月底開打以來，每日成交量顯示投資人不僅繼續逢低買進，其中元大台灣50（0050）再傳捷報。據集保統計，0050的最新投資人數截至上周五已破260萬戶，並且已連續第21周超越台積電，領先差距已擴大至20萬戶，而0050的零股投資戶數則已破百萬戶，最新統計也顯示0050的定期定額戶數以84.3萬再創新高，亦為零股投資者擴增的主要來源。

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