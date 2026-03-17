四檔 ETF 收盤價創高

受到中東戰火不確定性影響，全球主要股市持續震盪其中，台股昨（16）日尾盤遇到調節賣壓，終場由紅翻黑，不過中小型、主動式ETF反而表現亮眼，其中，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新以及元大富櫃50等ETF收盤價仍領先大盤，改寫掛牌以來新高。

據CMoney統計至昨日，四檔收盤價創新高的ETF中，元大富櫃50漲24.91%最高、主動群益科技創新漲24.64%、主動統一台股增長漲19.87%、期元大S&P日圓反1漲2.85%。

法人分析指出，3月來加權指數跌5.85%，櫃買指數則逆勢漲0.15%，而元大富櫃50漲2.42%，昨日還逆勢創新高，近期中小型股表現強勢，中型100也相對大盤強勢，關鍵在於大盤由大型龍頭股領先帶頭上攻後，將指數空間拉開後，只要是未來營收、獲利展望看好的中小型股，都將有吸引資金流入，比價上漲空間。

上櫃企業2月營收年增9%，呈現持續增長表現，主要受益於AI伺服器散熱需求、記憶體及貴金屬價格上漲，帶動半導體、電腦及周邊、其他電子族群等營運展望相對看好。

元大富櫃50主要是投資在上櫃近四季每股稅後純益為正且市值前50大個股，代表不僅具備一定流動性，且是投資中小型股代表指數。建議投資人在投資市值型ETF，也可以兼顧配置大、中、小市值型ETF。

展望台股後市，主動群益科技創新經理人陳朝政指出，在產業觀察方面，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。短期市場情緒因戰爭波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。