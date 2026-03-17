貸款185萬加碼0050或00713？網一面倒推它：長期報酬率更高

股市持續震盪，一名PTT網友近日發文表示，自己趁大盤回檔期間申辦信貸，原本打算等更低點再進場，不過等到手續完成後，市場看來已未再明顯下探，因此開始思考該將資金投入0050還是00713。他在文中列出貸款條件、手上持股與每月還款壓力，並分析若買00713可用較高配息減輕現金流負擔，若買0050則需自行多補一些現金。貼文一出，引發網友熱議，討論焦點集中在「借信貸投資是否妥當」、「高股息ETF能否作為穩健選擇」，以及0050與00713在報酬與波動間的取捨。

原PO表示，此次貸款金額約185萬元，扣除代辦費後分84期償還，利率約3.14%，至少前18期每月需負擔約2.4萬至2.5萬元。他指出，若投入00713，依照約5%殖利率估算，一年約可領9萬元股息，等於一年僅需再額外支應21萬元現金流；若買0050，年配息約2%，一年約3.5萬元，則須自行補足約26.5萬元。他並提到自己目前已持有144張0050與1090股VT，整體槓桿率約112%，流動資金剩10萬元，因此希望在兼顧現金流、報酬與分散風險之間找到相對穩妥的做法。

從原PO留言可看出，他並非單純追求高配息，而是希望借助既有股息收入與新增投資，提高整體資產累積速度，甚至可能提早1到2年退休。他認為00713與0050的相關性在高股息ETF中相對較低，或可作為台股部位的分散工具，也一度思考是否能以00713取代部分債券功能。不過隨著討論持續，他也逐漸接受部分網友看法，認為若自己本身已持有大量0050與VT，新增部位的核心問題其實不只是殖利率，而是整體資產配置是否合理，以及用借來的資金繼續押注台股是否值得。

多數網友則明確偏向0050，認為若以長期總報酬來看，0050仍優於00713，尤其台股近年漲勢高度集中在台積電與電子權值股，高股息ETF較難跟上這波行情。也有不少人指出，00713並非真正「抗跌」，常出現「跌時跟跌、漲時跟不上」的情況，難以達到原PO期待的分散效果。另有不少留言建議，若擔心現金流，可以用薪資補足差額，或直接考慮股票質押，而非以利率偏高的信貸進場。

除了支持0050的聲音外，也有部分網友從資產配置角度替00713辯護，認為若投資人重視穩定配息與心理壓力，713仍有存在價值；另一些人則建議應買VT、債券ETF，甚至正2商品，認為真正要分散風險，不應只在台股不同ETF之間選擇。整體而言，討論雖有分歧，但主流意見仍認為原PO既然已持有大量0050，且年紀與風險承受度仍可接受波動，繼續買0050會比轉向00713更符合邏輯。而原PO也在文末更新表示，自己最後已在開盤後追進0050，並向網友致謝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。