解決耗時查詢痛點 兆豐證券推ETF個股反查功能

兆豐證券16日宣布，為協助投資人避免資產配置重疊、優化投資效率、掌握配息動態，推出「ETF 個股反查」與「除息行事曆」兩大功能，投資人可於兆豐證券ETF專區，立即反向搜尋ETF持有個股張數，並一目了然地掌握當月及未來即將除息的ETF清單。

近年來ETF投資深受國內投資人青睞，並成為全民理財的基本工具，證交所最新統計顯示，台灣上市ETF總檔數已達216檔，整體資產規模突破歷史新高，達新台幣4兆9,273.77億元，受益人次1,434萬人，儼然進入「大ETF時代」。

兆豐證券表示，過往投資人想了解哪些ETF持有特定標的或避免重複投資相同成分股，需耗時費力查詢各大ETF公開說明書或網站。

為解決這個痛點，兆豐證券特別開發「ETF 個股反查」功能，投資人只需在兆豐證券ETF專區內輸入感興趣的個股代碼或名稱，即可秒速「反向搜尋」列出市場上全部持有該個股的ETF及投資組合中的持股權重。

此一功能不僅幫助投資人大幅節省搜尋時間，更能快速比較不同ETF間投資組合的重複率，提升分散風險管理。

另外，針對存股投資人，兆豐證券也特別在ETF專區導入「除息行事曆」功能，投資人能透過行事曆介面，一目了然地掌握包含「除息日」、「發放日」、「最後購買日」、「現金股利」以及「年配息次數」等關鍵資訊。

兆豐證券指出，投資人不必再四處查找配息日程，透過兆豐證券ETF專區中的除息行事曆功能，即可掌握參與除權息的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。