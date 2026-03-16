油價飆漲、股市震盪 貝萊德：主動式投等債ETF料成避震利器

中東爆發衝突推高能源價格，也使全球金融市場波動加劇。貝萊德投信指出，在地緣政治風險升高、股市處於高檔震盪之際，投資等級債過去在多次市場回檔期間抗跌力道較佳。也因此，貝萊德投信推出主動式投資等級債ETF，回應當前市場環境需求。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）3月16日正式募集，透過主動式管理策略，協助投資人在市場震盪環境中強化資產配置防禦力。

受到中東戰事影響，布蘭特原油近期一度飆升至每桶110美元以上。油價急漲引發市場對通膨再起與經濟放緩的擔憂，避險需求升高，全球股市普遍回檔。

00985D擬任基金經理人游忠憲指出，此波市場震盪主要來自地緣政治衝擊，而非經濟基本面全面惡化。不過若能源價格持續攀升，仍可能對金融市場情緒形成壓力，尤其油價上行往往會加劇股市波動。歷史經驗顯示，當油價自低點上漲超過100%時，股市往往承受較大修正壓力；而這輪油價自每桶55至60美元起漲，目前漲幅已逐步逼近該區間，市場對後續股市波動風險的關注也隨之升溫，投資人更需留意投資組合的風險控管。

在股市與風險性資產波動加劇的環境下，投資等級債通常能在投資組合中扮演相對穩定器的角色。游忠憲表示，統計近25年全球股市跌幅超過10%的期間，投資等級債普遍展現較佳抗跌能力。例如2001至2002年網路泡沫期間，全球股票下跌約33%，非投資等級債下跌約11%，投資等級債反而上漲約13%；2007至2009年金融海嘯期間，全球股票重挫約55%，投資等級債跌幅僅約6%。

因此，在當前股市處於相對高檔、波動風險升溫之際，貝萊德投信認為，投資等級債可望為投資組合提供一定程度的防護外，加上主動管理機制，即時依據市場環境調整債券配置，更能有助在控管風險的同時掌握收益機會。

貝萊德投信表示，00985D結合貝萊德全球投資團隊研究資源與系統化選債流程，自龐大的債券市場中篩選具投資價值標的，同時強化信用風險控管。在市場不確定性升高之際，主動式債券ETF因具備彈性調整優勢，可望協助投資人打造更具韌性的資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。