兆豐證券推出ETF個股反查功能 秒速比對千檔持股避開重複投資

2026年，台灣 ETF投資依然深受投資人青睞，並成為全民理財的基本工具，根據證交所最新統計數據顯示，台灣上市ETF總檔數已達216檔，整體資產規模突破歷史新高，來到新台幣4兆9,273.77億元，受益人次更達到驚人的1,434萬人。面對近5兆規模、超過千萬人參與的大ETF時代，兆豐證券為協助投資人避免資產配置重疊、優化投資效率、掌握配息動態，宣布推出「ETF 個股反查」與「除息行事曆」兩大功能，投資人可於兆豐證券ETF 專區，立即反向搜尋ETF持有個股的張數，也能一目了然地掌握當月及未來即將除息的ETF清單。

兆豐證券表示，過往投資人往往想了解哪些 ETF 持有特定標的或避免重複投資相同成分股，都需要耗時費力地查詢各大ETF的公開說明書或網站。兆豐證券為解決這個痛點，特別了開發「ETF 個股反查」功能，投資人只需在兆豐證券ETF專區內輸入感興趣的個股代碼或名稱，即可秒速「反向搜尋」列出市場上全部持有該個股的ETF及投資組合中的持股權重。此功能不僅幫助投資人大幅節省搜尋時間，更能快速比較不同ETF之間投資組合的重複率，提升分散風險管理。

針對存股投資人，兆豐證券也特別在ETF專區導入除息行事曆功能，投資人能透過行事曆介面，一目了然地掌握包含除息日、發放日、最後購買日、現金股利及年配息次數等關鍵資訊。投資人不必再四處查找配息日程，透過兆豐證券ETF專區中的除息行事曆功能，即可掌握參與除權息的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。