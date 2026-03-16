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愈跌愈買…0050投資人湧入千億申購量 兒童存股族加入

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0050投資人數十個交易日湧入千億申購量，兒童存股族加入。圖／本報資料照片
0050投資人數十個交易日湧入千億申購量，兒童存股族加入。圖／本報資料照片

自從美伊戰事在2月底開打以來，每日成交量顯示投資人不僅繼續逢低買進，其中元大台灣50（0050）再傳捷報。據集保統計，0050的最新投資人數截至上周五已破260萬戶，並且已連續第21周超越台積電，領先差距已擴大至20萬戶，而0050的零股投資戶數則已破百萬戶，最新統計也顯示0050的定期定額戶數以84.3萬再創新高，亦為零股投資者擴增的主要來源。

上周五統計顯示，0050的投資戶數已有260.7萬戶，若以美伊開戰之後的近兩周統計顯示，0050的投資者分別周增16.7萬人、11.7萬人，已寫下掛牌以來單周新高與次高紀錄，而3月以來短短10個交易日，已湧入逾千億，達1013億淨申購量，大舉領先其他同類型的ETF。台灣總人口數目前為2300萬人，上述的數據等於每9個台灣人就有1人持有0050。

以今年以來至3月13日的增量觀察，集保統計顯示，0050的投資人數較去年底增加57萬8342人，等於增加近3成之多，然而在此同時，也對高股息ETF產生「磁吸效應」，倘若觀察三大高股息ETF的表現，三大高股息ETF之中，以國泰永續高股息投資人數今年以來減少4萬2931人為最多，而元大高股息與群益台灣精選高息雖然投資人數仍有增加，但對照0050超過57萬人次的增量，僅分別小幅增加1913人與7978人，投資資金往0050集中的趨勢由此可見。

法人分析，台股指數屢創波段新高已使投資人配置策略從高股息轉以大型權值股為主的市值型ETF，尤其在半導體與AI供應鏈帶動下，0050更被投資者視為長線配置核心工具，並反映市場資金對台股大型龍頭企業基本面的信心。

集保的統計數據也顯示，連「兒童存股族」也加入0050的投資行列，而且多半是父母為孩子投資。統計顯示，2月份19歲以下的新增開戶數和去年同期相較增加17.6%，增幅在各年齡層居高，可見得這波存股潮，已從小資族再繼續擴散，開始有「兒童存股潮」；對此法人分析，主要是0050去年的績效夠吸引人，統計顯示， 0050在整個2025年的投資績效將近4成，再加上0050去年進行分割，目前每股為70元左右，價格更為親民，因此吸引更多投資者湧入，包括父母為孩子存股也加入投資行列。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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