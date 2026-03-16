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不畏全球地緣政治干擾 這兩檔海外主動ETF今年以來繳出雙位數報酬

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

台股近期在33,000點震盪加劇，面對全球地緣政治的干擾，根據統計，主動統一全球創新（00988A）與主動元大AI新經濟（00990A）兩檔海外主動式ETF，今年以來仍繳出雙位數報酬，這個月更獲低接買盤青睞，受益人數逆勢增加。

其中主動統一全球創新ETF今年股價上漲達25.6%，投資人並趁此波中東戰火的回檔搶進，00988A受益人這個月增加8,747人，最新受益人數超過6.5萬人。00990A今年股價也上漲17.9%，受益人本月增加5,382人緊追在後。

展望後市，統一投信投研團隊表示，受到地緣政治不確定性影響，全球股市短線震盪。中東戰火波及原油運輸，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利。但日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限。

統一投信投研團隊表示，目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利相關供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 中東 國際油價 地緣政治 ETF

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