5檔海外主動式ETF今年股價大車拚 00988A奪績效、人氣王雙料冠軍

台股16日持續上沖下洗，但奮力守在33,000點之上，5檔海外主動式ETF投資人在這波震盪中，大舉彎腰撿鑽石，今年股價漲幅有兩位數的主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A），3月來深獲低接買盤青睞，受益人數逆勢增加，其中，00988A奪績效王和人氣王雙料冠軍。

據CMoney統計5檔海外主動式ETF表現，主動統一全球創新(00988A)是今年股價唯一上漲超過2成的ETF、漲幅達24.8%，00988A績效遙遙領先，吸引投資人趁這波中東戰火的回檔搶進，受益人在3月增加8,747人，增加幅度高達15.43%，最新受益人數超過6.5萬人；00990A今年股價也上漲超過16%，受益人本月增加5,382人。

其餘主動台新龍頭成長（00986A）雖然歷經震盪，今年股價漲幅還為正數，主動摩根美國科技（00989A）、主動中信ARK創新（00983A）則是負報酬，這3檔ETF股東本月皆出現小幅退場。

展望後市，統一投信投研團隊表示，受到地緣政治不確定性影響，全球股市短線震盪。中東戰火波及原油運輸，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利。但日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限。

統一投信投研團隊表示，目前市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利相關供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。

五檔海外主動式ETF今年股價漲跌幅、受益人數比較。（資料來源：CMoney，2026/3/13）

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