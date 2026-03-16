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真國民ETF 0050零股人數百萬、投資人數突破260萬

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
元大台灣50（0050）再創市場新里程碑。圖／AI生成
元大台灣50（0050）再創市場新里程碑。圖／AI生成

元大台灣50（0050）再創市場新里程碑，本波台股修正，投資人積極逢低買進，最新投資人數突破260萬再創新高，零股投資人同步突破百萬人，3月以來並累積千億淨申購，持續引領資金朝市值型ETF轉移。

據集保結算所統計，0050截至3月13日當周投資人數來到260.7萬，連續第21周超越台積電（2330），且差距逾20萬；零股人數持續新增，攀升至102.2萬為首檔ETF突破百萬，且定期定額戶數達84.3萬新高。

台股震盪帶動逢低加碼資金湧入，0050近兩周分別周增16.7萬人、11.7萬人，改寫掛牌以來單周新高與次高紀錄；統計3月以來僅10個交易日，0050就獲1,013億淨申購，在ETF市場一枝獨秀。

法人分析，0050帶動資金從「高股息」轉向「市值型」，過往小資選擇配息型商品主因來自於其相較市值型商品親民，但0050股價拆分後，價格與高股息相差無幾，再加上2025年0050繳交出近四成的亮眼績效，進而帶動小資族、新手爸媽全面轉進0050。觀察，2月0-19歲新增開戶年增17.6%，居冠各年齡層，兒童存股也成不容忽視潮流。

同時，在歷經2025年川普關稅洗禮後，投資人已深刻了解逢低加碼台股的反彈空間驚人，0050在2025年4月9日至2025年底含息報酬率達82%。在本波台股震盪期間愈跌愈買0050，3月已挹注逾千億支撐市場，0050已從單純的投資工具，轉化為穩定台股的「基石」資產。

長期推崇指數化投資的政大財經教授周冠男也表示，針對沒有市場訊息的散戶，投資越簡單越好，分散投資，長期買進市值型ETF，是得過諾貝爾經濟學獎的財務理論，也是最正確的投資方法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

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