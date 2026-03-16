大跌時可以撿0056？專家點「先看買進理由」：若為高殖利率可以緩緩

很多人最近都在問同一個問題，崩盤或拉回的時候能不能買0056。因為0056最新公布2026年第一季配息0.866元，而且已經連三季維持一樣水準，如果用股價37元附近估算，年化殖利率大概9%多，幾乎又要碰到10%。

每次只要殖利率接近一成，市場就會出現熟悉的畫面，有人開始算退休金要買幾張0056，有人研究每月想領一萬股息需要多少資金，甚至也會出現借錢投資0056的討論。

這種氛圍其實很像2024年高股息ETF爆紅的那段時間，但經歷過那一波的人都知道，高殖利率並不等於高報酬，如果只看配息數字就衝，很容易又重演追高股息卻填息遙遙無期的劇情。

所以現在看0056，我反而不會先看殖利率，而是先看三件事情，配息結構、持股結構以及操盤績效。

第一件事情是配息到底從哪裡來。

很多人看ETF配息只看數字，但真正重要的是配息組成。如果一檔ETF穩定配0.8元以上，表面上很漂亮，但你要問的是這些錢是成分股真的發股利給你，還是基金經理人靠賣股票的資本利得，甚至有沒有動用收益平準金。

回頭看2025年第一季，當時0056配到1.07元創下新高，但股利所得占比其實非常低，收益平準金加上資本利得超過九成，等於大部分不是公司配出來的現金股利，而是靠價差與平準金撐起來。

不過之後出現了一些變化，到了2025年第四季股利所得比重一度拉高到45.84%，而這次2026年第一季配息裡，股利所得也有25.98%，資本利得占74.02%，而且收益平準金歸零。

把這段時間的趨勢串起來看，其實可以發現0056的配息結構正在慢慢轉型，不再完全依賴行情好壞，而是開始回到成分股本身的配息能力在支撐。

這個結構改善其實比殖利率本身更重要，因為配息來源越健康，未來的配息才越有機會穩定。

第二件事情是持股結構。

現在0056前十大持股包括聯發科、聯電、日月光投控、中信金、廣達，後面還有華南金、元大金、永豐金、聯詠與京元電。從名單就可以看出一個特色，就是金融股與半導體同時占有重要位置。

金融股本身就是穩定配息的重要來源，而半導體與電子股則提供成長動能。從產業比重來看，金融保險大約25%，半導體約23%，電腦及週邊設備約21%，三大產業加起來接近七成，下面還有航運、電子通路與通信網路等配置。

這種組合其實不是那種單押熱門題材的高股息ETF，而是比較像跨產業循環的配置。

景氣好的時候半導體會帶頭衝，景氣震盪時金融股還能靠股利與穩定獲利撐住，所以現在的0056更像是一個股息與產業分散並重的組合，而不是只靠某一個族群撐場面。

第三件事情是操盤績效。

ETF再怎麼會配息，最後還是要看基金本身有沒有賺到錢。0056今年前兩個月含息報酬率大約12.85%，其實不算差，同一段時間金融類指數上漲8%多，而半導體業指數更誇張直接衝到三成，這就是AI主線的力量。

0056的績效並不是靠單一族群暴衝，而是金融與半導體共同帶動。像聯發科今年以來漲幅接近四成，聯電也漲了三成以上，中信金穩穩上漲，而日月光投控更是因為AI封測題材大漲五成。

這些股票的上漲直接反映在基金淨值上，從年初到二月底，0056的基金淨值從37.15上升到40.49創新高，而資本平準金也從年初約7元增加到超過10元，短短兩個月增加接近四成。

這代表0056最近確實有賺到波段價差，而不是單純把股票賣掉發錢給投資人。

不過就算基本面有改善，風險也不能忽略。第一個問題是0056規模已經超過5500億元，受益人數超過150萬人，基金規模越大，未來調整持股時靈活度會越低。

第二個問題是這次配息裡資本利得仍然占到74%，代表配息還是很依賴行情，如果市場出現明顯修正，配息縮水也是很正常的事情。其實2025年就發生過類似狀況，第一季與第二季都配1.07元，第三季直接降到0.866元，配息少了將近兩成。

所以現在回到最前面的問題，崩盤能不能買0056。答案其實很簡單，如果你本來就是把0056當成長期領息工具，那拉回反而是可以分批布局的機會，但如果你只是看到殖利率接近10%才突然想進場，那就要先冷靜一下。

殖利率是結果，不是原因，真正該看的，是0056為什麼能配這麼多，以及未來能不能繼續配這麼多。

如果未來幾季股利所得比重持續維持在兩成以上，同時不需要動用收益平準金，那代表配息結構真的在改善；但如果又回到股利所得很低、平準金占大頭的狀況，那就要提高警覺。

高股息ETF投資人最容易犯的錯誤，就是把好的殖利率當成好的買點，而這兩件事情，其實完全不同。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：崩盤要抄底0056嗎？殖利率快10%很香，但這次我只看三件事。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。