中東戰火致台股震盪！外資調節避險情緒升 法人看好布局00891：基本面打底長線

上周台股受中東戰事延燒影響，大盤波動持續加劇。在國際政經變數交錯下，包含美國貿易代表署（USTR）宣布依301條款對台灣等16個貿易夥伴啟動調查，以及伊朗放行特定船隻通過荷莫茲海峽致油價短暫跌破100美元等事件，使得外資持續調節，市場避險情緒升溫，短線呈現震盪整理格局。

然而，觀察盤面資金動向，科技股仍是資金避風港，近一周上市電子零組件（+5.7%）、上櫃電腦及周邊設備（+6.5%）及電子通路族群皆展現強勢抗跌力道。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，近期中東衝突推升油價並牽動全球股市情緒，短線市場確實面臨獲利了結與回檔壓力，後續仍須密切觀察外資動向與美股科技股的表現。

不過，張圭慧強調，儘管地緣政治雜音干擾，但在 AI 與半導體產業需求持續高速成長的帶動下，台灣電子權值股具備深厚的基本面支撐，預期市場資金將持續向 AI 與科技相關核心族群集中。

面對波動加劇市況，張圭慧建議可透過半導體主題型ETF分散佈局。

以00891 為例，其完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的關鍵核心企業，投資範疇不僅包含晶圓代工龍頭，更精準囊括IC 設計、先進封裝測試與散熱等「高含金量」族群。

張圭慧建議，透過一籃子股票的 ETF 投資方式，投資人無需費心預測單一個股的漲跌，便能全面參與 AI 與半導體產業的長線成長軌跡。

面對近期的市場波動，投資人不妨將其視為優質資產的進場良機，採取逢低分批佈局的策略，以掌握未來不確定性淡化後的反彈契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。