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中東戰火致台股震盪！外資調節避險情緒升 法人看好布局00891：基本面打底長線

聯合新聞網／ 綜合報導
即便外資因中東戰事與美國 301 條款啟動調查而進行調節，上周上市電子零組件仍逆勢上漲 5.7%。中央社
即便外資因中東戰事與美國 301 條款啟動調查而進行調節，上周上市電子零組件仍逆勢上漲 5.7%。中央社

上周台股受中東戰事延燒影響，大盤波動持續加劇。在國際政經變數交錯下，包含美國貿易代表署（USTR）宣布依301條款對台灣等16個貿易夥伴啟動調查，以及伊朗放行特定船隻通過荷莫茲海峽致油價短暫跌破100美元等事件，使得外資持續調節，市場避險情緒升溫，短線呈現震盪整理格局。

然而，觀察盤面資金動向，科技股仍是資金避風港，近一周上市電子零組件（+5.7%）、上櫃電腦及周邊設備（+6.5%）及電子通路族群皆展現強勢抗跌力道。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，近期中東衝突推升油價並牽動全球股市情緒，短線市場確實面臨獲利了結與回檔壓力，後續仍須密切觀察外資動向與美股科技股的表現。

不過，張圭慧強調，儘管地緣政治雜音干擾，但在 AI 與半導體產業需求持續高速成長的帶動下，台灣電子權值股具備深厚的基本面支撐，預期市場資金將持續向 AI 與科技相關核心族群集中。

面對波動加劇市況，張圭慧建議可透過半導體主題型ETF分散佈局。

以00891 為例，其完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的關鍵核心企業，投資範疇不僅包含晶圓代工龍頭，更精準囊括IC 設計、先進封裝測試與散熱等「高含金量」族群。

張圭慧建議，透過一籃子股票的 ETF 投資方式，投資人無需費心預測單一個股的漲跌，便能全面參與 AI 與半導體產業的長線成長軌跡。

面對近期的市場波動，投資人不妨將其視為優質資產的進場良機，採取逢低分批佈局的策略，以掌握未來不確定性淡化後的反彈契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00891中信關鍵半導體

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誰是超級強棒 3月十檔逆勢抗跌海外ETF

中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌表現最為突出，其中，今年來、近一年及近兩年皆有優異表現的超級強棒，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗最為吸睛；而年初表現落後的軟體股、科技大型股如統一FANG+（00757）及國泰網路資安（00875）等，逆勢上揚表現最為強勢；陸股則自外戰事衝突，走出自己的路，3月逆勢上揚的前十強中，有6檔是陸股ETF，是近期表現最強區域，包括：國泰中國A50（00636）、富邦深100（00639）及群益深証中小（00643）等。

本周22檔台股ETF將除息 347.9萬人期待息利雙收

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考買進。統計本周3月16日至20日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共22檔台股ETF將除息，吸引347萬9,600位受益人關注，本周除息高峰日為3月17 日，包括00919等共16檔，最後買進日為3月16日。

本周除息高峰 00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考。統計本周將有群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、主動統一台股增長（00981A）等22檔台股ETF將除息。本周除息高峰日為3月17日，包括00919等共16檔，最後買進日為3月16日。

高股息ETF怎麼挑？看這指標表現最直接

台股高股息ETF年化配息率最高的包含元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919），這三檔高股息ETF近10季的單次配息率平均都在2.5%以上，甚至有3%的紀錄。對於有收益需求的投資人來說，要的不只高股息，更重要的是高填息，填息的關鍵就來自於總報酬的表現。

規模最大海外股ETF富邦00662將進行分割 4月30日召開書面受益人會議

富邦NASDAQ-100 ETF（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，00662將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至2萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

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