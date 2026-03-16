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主動式ETF添新秀 00403A 將於4月22日起開募

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

統一投信繼統一台股增長主動式ETF （00981A）備受投資人青睞，將再推出「統一台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，靈活捕捉台股主流動能，00403A預計於4月22日到4月24日募集繳款。

歷史經驗顯示，就算在台股多頭年，市值龍頭股的表現也有所落差。以2020年為例，根據CMoney統計，雖台股加權指數收漲，但該年度市值前50大個股中仍有逾五成下跌。為進一步增強投資效率，主動式ETF 00403A採取的是以市值投資理念為基礎，結合主動選股的汰弱增強原則，為投資人精選50檔優質股，打造台股升級50組合。

00403A投資策略將聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業擔綱投資組合基石，從中汰除掉表現不佳的個股；同時，將選股範圍擴展至市值第51至200大企業，作為增強主要選股池，將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，有機會創造更好投資效益。

根據投信投顧公會統計至2026年2月底，不分國內外投資主動式交易所交易基金的總規模約2,412億元，其中由統一投信所管理的資產規模約有776億元，市占率約32%，位居同業之冠。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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國泰首檔台股主動式ETF 00400A採月配息

統一ETF 00981A首次配息0.41元 除息前最後買進日3月16日

00981A 將於17日除息 每單位配發0.41元

台股主動 ETF 相對抗震

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