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誰是超級強棒 3月十檔逆勢抗跌海外ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3月逆勢抗跌海外股票ETF短中長期表現。資料來源：CMoney
3月逆勢抗跌海外股票ETF短中長期表現。資料來源：CMoney

中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌表現最為突出，其中，今年來、近一年及近兩年皆有優異表現的超級強棒，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗最為吸睛；而年初表現落後的軟體股、科技大型股如統一FANG+（00757）及國泰網路資安（00875）等，逆勢上揚表現最為強勢；陸股則自外戰事衝突，走出自己的路，3月逆勢上揚的前十強中，有6檔是陸股ETF，是近期表現最強區域，包括：國泰中國A50（00636）、富邦深100（00639）及群益深証中小（00643）等。

00910經理人曾萬勝指出，近期美伊戰事，促使衛星定位從通訊工具躍升為國防基礎設施，SpaceX 專為政府開發的「星盾」系統在衝突中扮演關鍵角色，不同於民用的 Starlink，星盾具備更強的抗干擾（Anti-jamming）能力，並被用於無人機導航與即時情報蒐集；此外，市場擔憂單一企業（如 SpaceX）對衝突地區通訊的控制權，促使歐盟、中國、伊朗等地，加速開發自有的低軌衛星，確保掌控「主權衛星」。

2026年太衛星產業持續強勁表現，曾萬勝分析，這是隨著火箭發射成本下降與衛星商業及國防應用多元化，使得產業從「基礎建設期」邁向「應用擴張期」，近期的地緣政治更使得太空衛產業投資利基從新興太空成長性，再加入國防探索等防禦性等配置考量。

曾萬勝說明，這波在地緣政治造成的地緣政台衝突中，第一金太空衛星ETF多檔成份股的表現都優於美股大盤、科技指數的表現，像是行星實驗室（Planet Labs），受惠於戰爭對於高頻地理觀測衛星的即時影像需求，帶動訂單合約的需求增加；電子作戰中，地面通訊受干擾，需要具備高韌性的衛星通訊技術，Iridium通訊公司掌握窄頻通訊，成為地面指揮系的中樞，帶動太空安全通訊需求大幅攀升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00910第一金太空衛星 00636國泰中國A50 00639富邦深100 00757統一FANG+

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