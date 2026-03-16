新ETF出擊 00403A聚焦市值前200大

統一投信繼統一台股增長主動式ETF（00981A）後，再推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，透過四大面向，靈活捕捉台股主流動能；00403A預計4月22~24日募集繳款，發行價每股新台幣10元。

歷史經驗顯示，就算在台股多頭年，市值龍頭股的表現也有所落差。以2020年為例，根據CMoney統計，雖台股加權指數收漲，但該年度市值前50大個股中仍有逾五成下跌。因此，為進一步增強投資效率，主動式ETF 00403A採取的是以市值投資理念為基礎，結合主動選股的汰弱增強原則，為投資人精選50檔優質股，打造台股升級50組合。

00403A投資策略將聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業擔綱投資組合基石，從中汰除掉表現不佳的個股；同時，將選股範圍擴展至市值第51至200大企業，作為增強主要選股池，將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，有機會創造更好投資效益。

長期深耕主動式投資的統一投信，在推動主動式ETF市場成長的過程中扮演重要推手。根據投信投顧公會統計至2026年2月底，不分國內外投資主動式交易所交易基金的總規模約2,412億元，其中由統一投信所管理的資產規模約有776億元，市占率約32%，位居同業之冠。

統一投信指出，00403A擬任經理人為張哲瑋；募集繳款期間，每張只要1萬元，投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。00403A保管銀行為彰化銀行，具備季配息機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。