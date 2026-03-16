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本周22檔台股ETF將除息 347.9萬人期待息利雙收

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周除息的台股ETF受益人前十名。（資料來源:CMONEY、2026/3/13*年化配息率以2026/3/13收盤價預估）
本周除息的台股ETF受益人前十名。（資料來源:CMONEY、2026/3/13*年化配息率以2026/3/13收盤價預估）

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考買進。統計本周3月16日至20日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共22檔台股ETF將除息，吸引347萬9,600位受益人關注，本周除息高峰日為3月17 日，包括00919等共16檔，最後買進日為3月16日。

進一步觀察這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918、00961、00922共5檔都有10%以上。市場法人表示，00919本次配息金額0.78元創新高，且已連續12季維持10% 以上年化配息率，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

00919基金經理人謝明志表示，在中東地緣政治風險加劇因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00896中信綠能及電動車 00918大華優利高填息30 ETF 00961臺灣ESG永續高息 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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中東戰爭爆發，3月以來十檔海外股票ETF逆勢抗跌表現最為突出，其中，今年來、近一年及近兩年皆有優異表現的超級強棒，第一金太空衛星ETF（00910）在短、中、長期表現亮麗最為吸睛；而年初表現落後的軟體股、科技大型股如統一FANG+（00757）及國泰網路資安（00875）等，逆勢上揚表現最為強勢；陸股則自外戰事衝突，走出自己的路，3月逆勢上揚的前十強中，有6檔是陸股ETF，是近期表現最強區域，包括：國泰中國A50（00636）、富邦深100（00639）及群益深証中小（00643）等。

本周除息高峰 00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考。統計本周將有群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、主動統一台股增長（00981A）等22檔台股ETF將除息。本周除息高峰日為3月17日，包括00919等共16檔，最後買進日為3月16日。

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