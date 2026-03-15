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本周除息高峰 00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息。示意圖／AI生成
00919、00929、00713、00981A等22檔台股ETF將除息。示意圖／AI生成

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，此時，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得穩健型投資人參考。統計本周將有群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、主動統一台股增長（00981A）等22檔台股ETF將除息。本周除息高峰日為3月17日，包括00919等共16檔，最後買進日為3月16日。

進一步觀察本周將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看，包括00919、中信綠能及電動車（00896）、大華優利高填息30（00918）、FT臺灣永續高息（00961）、國泰台灣領袖50（00922）等五檔都有10%以上。市場法人表示，00919本次配息金額0.78元創新高，且已連續12季維持10%以上年化配息率，投資人可多留意相關投資契機。

法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，包括受惠降息最大的金融類股。

00919經理人謝明志表示，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升以及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 地緣政治風險 配息 除息 ETF

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