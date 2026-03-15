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高股息 ETF 怎麼挑？看這指標表現最直接

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30 00918成立以來的規模成長與報酬率。(資料來源：大華銀投信、Bloomberg)
大華優利高填息30 00918成立以來的規模成長與報酬率。(資料來源：大華銀投信、Bloomberg)

台股高股息ETF年化配息率最高的包含元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919），這三檔高股息ETF近10季的單次配息率平均都在2.5%以上，甚至有3%的紀錄。對於有收益需求的投資人來說，要的不只高股息，更重要的是高填息，填息的關鍵就來自於總報酬的表現。

大華優利高填息30（00918）不僅以成立以來績效翻倍，讓市場看到填息因子的效果，更是獲得2026亞洲資產管理雜誌Asia Asset Management台灣最佳股息ETF（Best Dividend ETF）大獎肯定。

根據彭博統計至2026年2月28日，大華優利高填息30（00918）自成立以來的含息總報酬已經來到120.3%，以年複利計算約為27%，在台股高股息ETF中表現相對亮眼。法人表示，投資人對於收益的追求，不應只在意配息數字或是配息率，更應該要觀察填息狀況。以00918歷史填息紀錄觀察，過去11次除息後有8次在下次除息前完成填息，填息成功比例超過七成。足見追蹤指數中納入「歷史填息紀錄」作為成分股篩選的重要性，這只要觀察含息總報酬，就能確實看出。

00918今年榮獲 「亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )2026 台灣最佳股息ETF (Best Dividend ETF)的肯定。根據了解，這個獎項旨在表彰「股息投資策略表現最具成效」的 ETF。評選標準包括ETF 股息策略、一年績效與殖利率指標、相對基準指數之總報酬表現與收益率、風險控管與資本增值的平衡。00918 透過優利股息及高填息策略，獲得國際專業評審肯定。

大華優利高填息30（00918）最近一次除息日為3月19日，想參與這次配息的投資人，須在3月18日(周三)前買入持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息ETF 股息 群益

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