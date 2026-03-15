統一ETF 00981A首次配息0.41元 除息前最後買進日3月16日

主動統一台股增長（00981A）將進行首次除息，收益分配期後公告已經出爐，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.41元。00981A預計3月17日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為3月16日，配息收益將於4月10日到帳。這次00981A首次配息0.41元，100%來自資本利得。因此，投資人的配息收益不會被課稅，也不會被扣繳二代健保補充保費。

主動統一台股增長（00981A）為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網(https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Ebill/ProfitDistributionBankIndex)線上申請變更。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。