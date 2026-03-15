009815「一檔全包」美股七巨頭與台積電！趁低本益比卡位AI商機
AI浪潮下，AI科技巨頭（市值超過1兆美元以上） 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！
若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨頭預估本益比，居然比防禦性質的民生消費股還要更低，徹底顛覆高成長必定伴隨高本益比的刻板印象！
根據彭博統計至2/27，代表科技七巨頭的彭博MAG7指數2026年的預估本益比為28.3，比那斯達克100指數的30.7還要更低。
若展望至2027年，彭博MAG7指數的預估本益比更降到23.8，不僅低於那斯達克100指數的25.5，甚至更低於標普 500核心消費指數的24.2。以投資CP值來看，科技七巨頭其實遠比一般科技股和民生消費股都更划算。
過去5年，科技巨頭盈餘成長率比股價漲幅更高，導致科技巨頭股價雖走高，但本益比反而愈走愈低。
以最具代表性的輝達為例，過去5年每年股價平均上漲66.8%，同期間每股盈餘的複合成長率更高達85.5%，使得輝達本益比不僅沒有攀高，反而還維持在偏低位置。
外資法人建議，股市動盪期間，投資人若想逢低加碼，科技巨頭是最佳選擇。一來AI發展處在加速且競爭愈加激烈的時期，科技巨頭仍是絕對的領頭羊；再者，當前科技巨頭「高成長+低本益比」更提供投資人絕佳的進場買點。
外資法人建議，投資人可利用ETF投資科技巨頭，以大華美國MAG7+（009815）為例，投資組合有約七成的權重布局於，包括輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、特斯拉在內的美股科技七巨頭，其餘3成權重則配置於如台積電、艾司摩爾等頂尖科技股，是參與AI成長最簡單且高效的核心投資利器。
|企業名稱
|股價 CAGR
(5年)
|EPS CAGR
(5年)
|盈餘成長
高於股價
|預估本益比
(2026)
|輝達
|66.82%
|85.56%
|☑
|21.71
|蘋果
|16.85%
|16.50%
|-
|31.14
|谷歌
|25.26%
|28.96%
|☑
|25.67
|微軟
|11.07%
|17.38%
|☑
|23.43
|亞馬遜
|6.31%
|27.33%
|☑
|22.96
|博通
|46.73%
|48.42%
|☑
|31.25
|台積電
|24.36%
|27.10%
|☑
|26.26
|Meta
|20.27%
|23.70%
|☑
|20.26
|特斯拉
|12.32%
|37.35%
|☑
|200.94
資料來源：Bloomberg；資料日期：2021/2/27~2026/2/27
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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