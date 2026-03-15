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16檔台股 ETF 搶搭除息末班車 這四檔年化配息率逾12%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
16檔台股ETF的最後買進日為3/16。張瀞文／製表
16檔台股ETF的最後買進日為3/16。張瀞文／製表

國際地緣政治戰火反覆上油價蠢動引發通貨膨脹疑慮，全球資本市場避險情緒高漲。台股難敵外資大舉提款壓力，失守月線大關。法人指出，在市場波動加劇之際，資金轉向具備高現金流的標的進行「防守性配置」成為顯學。CMoney統計，3月16日共有16檔ETF為除息前的最後買進日，其中有四檔ETF年化配息率超過12%。

其中，以FT臺灣永續高息（00961）年化配息率高達14.24%最搶眼，每單位配息0.122元。人氣指標群益台灣精選高息（00919）以13.19%的年化配息率居次，每單位擬配發0.78元。

另外，國泰台灣領袖50（00922）年化配息率達13.14%，每單位配息2元；鎖定綠能趨勢的中信綠能及電動車（00896）配息率也有12.87%，顯示在企業獲利支撐下，台股ETF仍具備強大的現金流優勢。

法人指出，受到國際戰事消息面反覆干擾，台股近期籌碼面顯示外資避險心態濃厚，面對大盤高檔震盪，法人建議投資人策略應「以守代攻」，鎖定高息資產以獲取下檔保護。

針對近期盤勢，00961經理人江明鴻分析，地緣政治升溫與油價上行，確實壓抑了市場風險偏好，導致權值股陷入整理。然而，觀察盤面結構，資金呈現「權值股休息、AI延伸供應鏈接棒」的良性輪動，顯示市場對於AI資本支出長期成長的信心並未潰散。

江明鴻指出，雖然短期戰事不確定性高，指數波動恐將延續，但台股基本面有撐，2月出口創高即是明證。傳統高股息多著重航運、金融等產業，但在產業趨勢明確下，投資人可納入00961等具備「成長因子」的高息標的，在獲取穩定現金流的同時，也能把握AI長線成長機會，達到攻守兼備的效果。

00919經理人謝明志表示，中東地緣政治風險加劇，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構。整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

法人 地緣政治風險 地緣政治

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