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00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

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00918、00919、0056怎麼挑？填息力是關鍵…看總報酬率表現最直接

聯合新聞網／ 綜合報導

逆轉傳統投資觀念，00918以年複利27%表現優異，獲2026最佳股息ETF獎。中央社
逆轉傳統投資觀念，00918以年複利27%表現優異，獲2026最佳股息ETF獎。中央社

綜觀台股高股息ETF，年化配息率最高的包含元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919），這三檔高股息ETF近10季的單次配息率平均都在2.5%以上，甚至有3%的紀錄。而對於有收益需求的投資人來說，要的不只高股息，更重要的是高填息！填息的關鍵就來自於總報酬的表現，00918不僅以成立以來績效翻倍，讓市場看到填息因子的效果，更是獲得2026亞洲資產管理雜誌Asia Asset Management台灣最佳股息ETF（Best Dividend ETF）大獎的肯定。

根據彭博統計至2026/2/28，00918自成立以來的含息總報酬已經來到120.3%，以年複利計算約為27%，在台股高股息ETF中表現相對亮眼。法人表示，投資人對於收益的追求，不應只在意配息數字或是配息率，更應該要觀察填息狀況。以00918歷史填息紀錄觀察，過去11次除息後有8次在下次除息前完成填息，填息成功比例超過7成。足見追蹤指數中納入「歷史填息紀錄」作為成分股篩選的重要性，這只要觀察含息總報酬，就能確實看出。

00918今年榮獲 「亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）2026 台灣最佳股息ETF（Best Dividend ETF）的肯定。根據了解，這個獎項旨在表彰「股息投資策略表現最具成效」的 ETF。評選標準包括ETF 股息策略、1年績效與殖利率指標、相對基準指數之總報酬表現與收益率、風險控管與資本增值的平衡。00918 透過優利股息及高填息策略，獲得國際專業評審肯定。

00918最近一次除息日為3月19日，想參與本次配息的投資人，最晚記得於3/18（三）前買入持有。

000918投資績效

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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