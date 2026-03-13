最大海外股ETF擬將「一拆五」 00662於4月30日召開受益人會議

規模最大海外股票ETF-富邦NASDAQ（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，屆時將以受益人會議通過當日的淨值為基準，採回到發行價20元以上最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至二萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

富邦投信表示，隨市場行情變化，截至3月5日，00662每單位淨值已達101.77元。考量市場投資人習慣的交易價格區間，為使市價更貼近淨值變動並維持基金長期良好的交易流動性，擬透過召開受益人會議，決議是否進行分割作業。

00662追蹤「NASDAQ-100指數」，採不配息設計，投資收益可直接於基金內自動再投資，有助於長期資產透過複利效果持續累積，同時亦具備免去股息課稅處理的優勢。

此外，富邦投信亦是目前國內唯一同時發行槓桿型與反向型NASDAQ ETF的投信業者，提供投資人更完整的策略布局工具。在美股長線表現強勁、科技產業持續成長的背景下，00662適合作為布局美國科技龍頭企業的核心投資工具。

根據00662信託契約及公開說明書相關規範，分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過之分割後每受益權單位淨資產價值，應大於或等於初次發行價格（初次發行價格為20元）。本次本基金執行分割作業分割倍數目前預估為五倍，然實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

因此，提供受益人參考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於80.00至99.99元間，分割倍數為四倍；若淨值介於100.00至119.99元間，分割倍數為五倍；若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為六倍，以此類推。

00662分割議案將於4月30日以書面方式召開受益人會議，議題為是否同意「富邦NASDAQ-100證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。並自4月1日至4月30日停止00662基金受益憑證過戶，同時3月24日為信用交易最後回補日，停止融券賣出。00662持有人於4月9日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為4月10日至4月27日晚間24時止。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。若通過00662將以受益人會議當日基金淨值為基準，採回到發行價20元以上最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

截至今年3月6日，00662受益人數已達71,294人，基金規模約690.63億元。根據集保中心公布ETF受益人數，2025年受益人成長表現最為亮眼的ETF為富邦科技，受益人數年增率高達898.5%，成長幅度明顯領先市場多檔熱門ETF。其在價格親民、入手門檻降低的優勢下，成功吸引大量投資人進場布局。

本次分割方案若能落實，00662投資門檻將進一步下降，除有助提升市場流動性外，也可望吸引更多投資人參與，讓投資人能以更輕鬆、便利的方式布局美國創新科技產業的長期成長動能。

00662 ETF分割議案 受益人會議預計時程。資料來源：富邦投信 統計至3/13

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。