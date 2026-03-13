快訊

聯合報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
主動統一台股增長（00981A）即將進行首次除息，依收益分配期後公告，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.41元。00981A預計17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為16日，配息收益將於4月10日到帳。

受到地緣政治不確定性影響，台股近日波動劇烈。統一投信表示，台股短線將維持區間震盪，但基本面並未改變，AI市場需求保持強勁，相關供應鏈出貨支撐台灣出口數據，使今年經濟有望持續成長，帶動台股長線多頭表現。中東的區域衝突降溫後，投資人恐慌情緒緩解，市場走勢也將回歸基本面。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 台股 配息

最大海外股ETF擬將「一拆五」 00662於4月30日召開受益人會議

規模最大海外股票ETF-富邦NASDAQ（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，屆時將以受益人會議通過當日的淨值為基準，採回到發行價20元以上最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至二萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

00981A 將於17日除息 每單位配發0.41元

主動統一台股增長（00981A）即將進行首次除息，依收益分配期後公告，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.41元。00981A預計17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為16日，配息收益將於4月10日到帳。

009816是便宜版0050只是假象？後者規模1.3兆再降費 網直言：不配息變管理費

市場關注每月ETF內扣費用率，據投信投顧公會2月資料顯示，除了元大台灣50(0050)無懸念再奪今年以來費用率最低冠軍，網友更清一色關注主打不配息減成本的凱基台灣TOP50(009816)，費用率不僅大幅高於0050，甚至還比部分主動式ETF貴，網友譁然直說「不配息，都繳管理費去了。」 據投信投顧公會資料，0050延續降費威力，繼2025年改寫台股ETF歷史新低紀錄後，今年前二月累積僅0.03%，持續為台股ETF最低；至於號稱便宜版0050的009816，光是二月費用率就高達0.17%，甚至還高於台股主動ETF，在79檔台股ETF中位居倒數第二。 此數據公布後，除了引起不少

台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

台股近期高度震盪，川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，3月11日終場台股強彈1,342點後，3月12日又收黑，國泰投信總經理張雍川認為，儘管外部環境不確定性增加，台股產業基本面依然展現極強韌性，AI伺服器需求持續強勁，進一步帶動半導體、關鍵零組件業者業績表現，在市場因非理性情緒回落之際，反而是投資人重新審視資產配置的時機，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）將於3月23日開募，發行價10元，投資人在盤整行情下，透過台股主動式ETF由專家靈活換股，更具操作彈性。

無畏大跌！主動式台股 ETF 跟漲抗跌 00992A日、周漲幅雙冠王

台股大盤12日大跌532.33點，收33,581.86點，跌幅1.56%，失守3,4000點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日以及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

