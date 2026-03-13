美股Mag 7預估本益比竟比民生消費股還要低

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI浪潮下，AI科技巨頭(市值超過1兆美元以上) 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨頭預估本益比，居然比防禦性質的民生消費股還要更低，徹底顛覆高成長必定伴隨高本益比的刻板印象。

根據彭博統計至2月27日，代表科技七巨頭的彭博MAG7指數2026年的預估本益比為28.3，比那斯達克100指數的30.7還要更低。若展望至2027年，彭博MAG7指數的預估本益比更降到23.8，不僅低於那斯達克100指數的25.5，甚至更低於標普 500核心消費指數的24.2。以投資CP值來看，科技七巨頭其實遠比一般科技股和民生消費股都更划算。

過去五年，科技巨頭盈餘成長率比股價漲幅更高，導致科技巨頭股價雖走高，但本益比反而愈走愈低。以最具代表性的輝達（NVIDIA）為例，過去五年每年股價平均上漲66.8%，同期間每股盈餘的複合成長率更高達85.5%，使得輝達本益比不僅沒有攀高，反而還維持在偏低位置。

法人建議，股市動盪期間，投資人若想逢低加碼，科技巨頭是最佳選擇。一來AI發展處在加速且競爭愈加激烈的時期，科技巨頭仍是絕對的領頭羊；再者，當前科技巨頭「高成長+低本益比」更提供投資人絕佳的進場買點。

法人建議，投資人可利用ETF投資科技巨頭，以大華美國MAG7+（009815）為例，投資組合有約七成的權重布局於，包括輝達、微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、特斯拉在內的美股科技七巨頭，其餘三成權重則配置於如台積電（2330）、艾司摩爾等頂尖科技股，是參與AI成長最簡單且高效的核心投資利器。

科技巨頭近五年盈餘成長多高於股價成長。(資料來源： Bloomberg)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

