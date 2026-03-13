股利政策陸續公布 00939成長、防禦股一把抓

台股企業陸續公布股利政策，去年上市櫃企業獲利創高，有利今年股利發放，支撐台股高股息ETF後市表現。統一台灣高息動能ETF（00939）基金經理人林良一表示，全球AI應用加速滲透、企業獲利持續上修，加上經濟維持溫和成長，台股上行動能充足。

林良一表示，目前整體金融環境維持寬鬆，為台股提供穩定支撐。半導體方面，台積電（2330）先進製程及先進封裝新產能火力全開，今年預估資本支出持續增長，帶動設備與封測供應鏈訂單暢旺；金融股則受惠於獲利穩健成長，持續獲存股資金青睞。建議投資人可透過分批逢低進場或定期定額台股高股息ETF，累積長線投資資本。

截至2月底，統一台灣高息動能ETF均衡配置成長型和防禦型類股，成分股涵蓋金融、半導體設備及封測、航運等多元產業，不僅能掌握類股輪動行情，也可分散投資標的集中單一產業的風險。

統一台灣高息動能ETF已於11日除息，每單位配發0.072元，配息收益預計4月2日到帳。00939為月配息，自首次收益分配以來，已連續配息20次，且皆完成填息，其中有14次僅一天就填息。

統一投信提醒，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，且基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。