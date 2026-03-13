日股續挫…波克夏加碼與能源危機雙催化 00955逆勢突圍展現商社護城河

近期美伊衝突升級，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，帶動國際油價上漲，引發國際股匯市震盪。亞股13日普遍下挫，然而在一片綠油油的盤勢中，日本商社與金融類股展現強大的抗跌韌性，激勵包含中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）、中信日經高股息（00956）在內的日股ETF表現，其中00955盤中漲近1.5%，逆勢抗跌。

中國信託投信表示，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持續擴大對日本商社的持股，加上商社在近期中東地緣政治危機中展現的供應鏈定價優勢，凸顯了商社股深厚護城河，正是投資人逢低加碼、長線布局的絕佳時機。

股神巴菲特雖已退休，但由其子弟兵阿貝爾（Greg Abel）領軍的波克夏海瑟威，仍延續巴菲特對日本商社的投資。隨著日本五大商社陸續放寬原先10%的持股上限，波克夏也持續分批加碼。繼三菱商事、三井物產之後，波克夏於2月27日宣布將伊藤忠商事的持股比例提升至10.07%，成為第三家獲波克夏持股突破雙位數的商社。

00955經理人辛忠駿指出，巴菲特曾於股東信中明白指出，日本商社具備穩健的現金流、優秀的資本配置能力以及強大的全球供應鏈整合力，是屬於可持有50年以上的優質資產。波克夏的持續加碼，無疑是對商社長期價值的最強背書。

近期美伊衝突升級，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，對全球能源供應鏈投下震撼彈。辛忠駿分析，全球約有20%的液化天然氣（LNG）仰賴該航道運輸，目前全球LNG庫存僅剩2至4周，日本更僅剩2至3周，短期供需極度緊俏，龐大的價格調升壓力迫在眉睫。

然而，日本商社的業務橫跨銅、LNG、鐵礦、煤炭等多項資源，且具備完整多元的商品組合。面對此次中東危機，日本商社早已透過全球資源布局的多元化，成功規避單一產地的供應鏈風險；不僅不受缺氣危機衝擊，反而預期能從LNG及各類原物料的價格調升中大幅受惠，展現化危機為轉機的營運彈性。

展望後市，中國信託投信表示，日本商社的資源業務可望迎來觸底反彈。在日圓貶值效益，以及鐵礦、銅、煉焦煤等核心資源價格回升的雙重帶動下，商社營運將步入強勁的復甦周期，並預估2027財年，六大商社的利潤將繳出年增7%的亮眼成績。

辛忠駿認為，今日日股大盤雖遭遇逆風，但00955成分股憑藉強大的基本面與籌碼面優勢逆勢突圍。面對市場震盪，具備高防禦性、穩健現金流且擁有多元供應鏈優勢的日本商社，不僅能有效抵抗通膨與地緣政治風險，更是投資人在日股回檔之際，值得逢低加碼的核心資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。