快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

009816是便宜版0050只是假象？後者規模1.3兆再降費 網直言：不配息變管理費

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出當009816兩個月的費用就抵過0050一整年時，長線複利效果將產生顯著落差。台股示意圖／中央社
專家指出當009816兩個月的費用就抵過0050一整年時，長線複利效果將產生顯著落差。台股示意圖／中央社

市場關注每月ETF內扣費用率，據投信投顧公會2月資料顯示，除了元大台灣50(0050)無懸念再奪今年以來費用率最低冠軍，網友更清一色關注主打不配息減成本的凱基台灣TOP50(009816)，費用率不僅大幅高於0050，甚至還比部分主動式ETF貴，網友譁然直說「不配息，都繳管理費去了。」

據投信投顧公會資料，0050延續降費威力，繼2025年改寫台股ETF歷史新低紀錄後，今年前二月累積僅0.03%，持續為台股ETF最低；至於號稱便宜版0050的009816，光是二月費用率就高達0.17%，甚至還高於台股主動ETF，在79檔台股ETF中位居倒數第二。

此數據公布後，除了引起不少網友質疑「不是廣告說比0050便宜」、「說好的低內扣勒」、「算不算廣告不實」，更有網友試算這樣全年費用率豈不是超過1%，要怎麼跟0050對打？

法人分析，009816高費用率來自於指數邏輯中的動能配置因子，高頻率換股推升ETF交易成本，等於是被動式的操作，但是是主動式的費用率，在這樣的基礎下不配息優勢金持續被侵蝕。

實際翻閱009816公開說明書，009816會針對成分股超出加權指數權重的部分，再主動去分配，也就是所謂的動能投資，此舉除了增加交易成本，也於公開說明書示警指數績效亦可能落後市值加權指數。

知名理財專家哆啦王也表示，009816光前二月費用率，即為0050去年的總費用率，再加上其他費用，就算是經理費、保管費很便宜也救不回來。

至於0050在2025年調降費用率後，全年費用率僅0.22%，目前規模逾1.3兆已進入經理費率0.05%的最低區間，且純粹市值型的換股成本極低，預估今年可望再改寫台股ETF歷史新低記錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50

延伸閱讀

面板熱完換光碟？專家點「資金上漲慣性」：錸德、中環常接棒

油價變數衝擊台股劇烈波動 分析師：大跌是天上掉下來的禮物、要大撿

台股今日測試十日線 法人建議投資布局看這裡

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷姆茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

相關新聞

009816是便宜版0050只是假象？後者規模1.3兆再降費 網直言：不配息變管理費

市場關注每月ETF內扣費用率，據投信投顧公會2月資料顯示，除了元大台灣50(0050)無懸念再奪今年以來費用率最低冠軍，網友更清一色關注主打不配息減成本的凱基台灣TOP50(009816)，費用率不僅大幅高於0050，甚至還比部分主動式ETF貴，網友譁然直說「不配息，都繳管理費去了。」 據投信投顧公會資料，0050延續降費威力，繼2025年改寫台股ETF歷史新低紀錄後，今年前二月累積僅0.03%，持續為台股ETF最低；至於號稱便宜版0050的009816，光是二月費用率就高達0.17%，甚至還高於台股主動ETF，在79檔台股ETF中位居倒數第二。 此數據公布後，除了引起不少

台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。 法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。 儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

投資科技巨頭CP值超高！本益比竟比民生股還低 法人看好009815「打包巨頭」上漲潛力

AI浪潮下，AI科技巨頭(市值超過1兆美元以上) 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！ 若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨

台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

台股近期高度震盪，川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，3月11日終場台股強彈1,342點後，3月12日又收黑，國泰投信總經理張雍川認為，儘管外部環境不確定性增加，台股產業基本面依然展現極強韌性，AI伺服器需求持續強勁，進一步帶動半導體、關鍵零組件業者業績表現，在市場因非理性情緒回落之際，反而是投資人重新審視資產配置的時機，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）將於3月23日開募，發行價10元，投資人在盤整行情下，透過台股主動式ETF由專家靈活換股，更具操作彈性。

無畏大跌！主動式台股 ETF 跟漲抗跌 00992A日、周漲幅雙冠王

台股大盤12日大跌532.33點，收33,581.86點，跌幅1.56%，失守3,4000點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日以及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。