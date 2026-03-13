009816是便宜版0050只是假象？後者規模1.3兆再降費 網直言：不配息變管理費

市場關注每月ETF內扣費用率，據投信投顧公會2月資料顯示，除了元大台灣50(0050)無懸念再奪今年以來費用率最低冠軍，網友更清一色關注主打不配息減成本的凱基台灣TOP50(009816)，費用率不僅大幅高於0050，甚至還比部分主動式ETF貴，網友譁然直說「不配息，都繳管理費去了。」

據投信投顧公會資料，0050延續降費威力，繼2025年改寫台股ETF歷史新低紀錄後，今年前二月累積僅0.03%，持續為台股ETF最低；至於號稱便宜版0050的009816，光是二月費用率就高達0.17%，甚至還高於台股主動ETF，在79檔台股ETF中位居倒數第二。

此數據公布後，除了引起不少網友質疑「不是廣告說比0050便宜」、「說好的低內扣勒」、「算不算廣告不實」，更有網友試算這樣全年費用率豈不是超過1%，要怎麼跟0050對打？

法人分析，009816高費用率來自於指數邏輯中的動能配置因子，高頻率換股推升ETF交易成本，等於是被動式的操作，但是是主動式的費用率，在這樣的基礎下不配息優勢金持續被侵蝕。

實際翻閱009816公開說明書，009816會針對成分股超出加權指數權重的部分，再主動去分配，也就是所謂的動能投資，此舉除了增加交易成本，也於公開說明書示警指數績效亦可能落後市值加權指數。

知名理財專家哆啦王也表示，009816光前二月費用率，即為0050去年的總費用率，再加上其他費用，就算是經理費、保管費很便宜也救不回來。

至於0050在2025年調降費用率後，全年費用率僅0.22%，目前規模逾1.3兆已進入經理費率0.05%的最低區間，且純粹市值型的換股成本極低，預估今年可望再改寫台股ETF歷史新低記錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。