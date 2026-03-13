全台首檔「掩護性買權」主動台股 ETF 登場！00401A 於4月10日掛牌

台股13日呈高檔震盪走勢，儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢。法人建議，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。值得注意的是，台股主動式ETF已經進化至主打「掩護性買權」（Covered call）策略。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）即將於3月23日至27日募集、4月10日掛牌，發行價格10元，每月配息。00401A經理人沈馨表示，台股整體估值偏高、中東戰事下，具備「掩護性買權」策略的台股ETF，不但具備一定的緩和下檔能力，也可將不確定的未來轉換成當下的權利金收益。

沈馨表示，以00401A執行的掩護性買權策略為例，它並非是在特定的時間點才執行，而是不擇時、紀律性地在「每個月」都執行。這種紀律性執行掩護性買權的操作策略，在台灣雖然早已行之有年，但卻是今年才首度運用在主動式台股ETF上，因此，摩根台灣鑫收益主動式ETF將是全台首檔擁有此紀律性執行掩護性買權策略的台股ETF。

沈馨指出，這樣做的好處，就是無論市場走勢如何，投資人在每月都能獲得一定的權利金收益，再加上00401A的現股部位預期長期都處於90%以上，所以只要市場上漲，投資人甚至也可以透過00401A既有的現股部位，去參與台股市場成長機會。

事實上，對於該策略，摩根非常熟悉，因為摩根資產管理集團旗下有運用該策略的產品線，範圍涵蓋全球、歐洲、亞太、中國、日本與科技等股票資產，衍生性收益ETF*管理規模市佔率更居全球第一。所以在這項策略上，摩根先天就具備集團的資源優勢。

沈馨補充，掩護性買權策略帶來的好處，不但可以創造權利金收益，也有利於經理團隊擴大選股彈性。根據投信投顧公會截至2月13日統計，在所有台股ETF的受益人數中，目前多數仍集中在配息型的商品上。

然而，實務上，ETF的選股若過度重視在傳統的高股息股票，反而會失去對其他高成長股票的布局機會，導致績效可能出現落後大盤的現象；而投資具備掩護性買權策略ETF的好處，就是經理團隊可以在創造權利金收益的同時，也可積極布局高成長的股票；如此投資人即可追求收益與成長兼得，無須被迫在高股息或高成長的產品之間二選一。

沈馨表示，台灣科技企業已與全球AI供應鏈高度整合，所以「選股」仍是影響基金績效的最大關鍵，加上有了掩護性買權策略當基底，超越傳統的高股息策略，投資人可替自己主動創造追求收益與成長的雙重機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。